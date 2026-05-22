Notre Salut: Swann Arlaud, magnífico ator.
Notre Salut: Swann Arlaud, magnífico ator.
Cultura

Fantasmas da história assombram Cannes

Na competição de Cannes, os filmes 'Notre Salut', 'La Bola Negra' e 'Coward' evocam momentos convulsivos da história da Europa — estão todos na corrida para a Palma de Ouro, a ser atribuída amanhã.
João Lopes
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