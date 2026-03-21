Exposição ficará patente no Oriente Green Campus, em Lisboa.
Exposição ficará patente no Oriente Green Campus, em Lisboa.Direitos reservados
Cultura

Exposição e homenagem marcam o Dia do IADE

Selos criados por Almada Negreiros ou cadeiras desenhadas por Daciano da Costa e José Espinho, são algumas das peças que vão estar expostas. Professora Helena Souto vai ser homenageada.
Carlos Ferro
Publicado a
Atualizado a

Uma exposição e a entrega de insígnias à professora Helena Souto vão marcar o Dia do IADE na segunda-feira, dia 23 de março. A partir das 16h30, a Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia assinala este dia com a inauguração da exposição “Fragmentos do Design Português”, uma mostra que reúne peças da coleção privada do designer e diretor do IADE, Carlos Rosa. Esta celebração inclui ainda a entrega de insígnias à professora Helena Souto como reconhecimento do seu contributo para a história do design em Portugal.

No anúncio do evento é explicado que a exposição reúne "peças tão diversas como mobiliário, produtos, jornais, filatelia, entre outros, que atravessam diferentes épocas e contextos culturais e produtivos. Entre os exemplos apresentadas encontram-se, por exemplo, cadeiras desenhadas por Daciano da Costa e José Espinho, selos criados por Almada Negreiros ou livros e publicações de designers como Sebastião Rodrigues e Victor Palla".

As peças em exposição abrangem um período entre 1920 e os anos 2000. Com a homenagem a Helena Souto, doutorada em Ciências da Arte, investigadora na UNIDCOM/IADE e especialista em História do Design e da Arte em Portugal, o IADE destaca o papel central que tem representado na estudo e na preservação da memória do design no país.

Exposição ficará patente no Oriente Green Campus, em Lisboa.
Estádio José Alvalade nomeado para prémio internacional de design
Exposição
Design
IADE

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt