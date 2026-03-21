Exposição e homenagem marcam o Dia do IADE

Uma exposição e a entrega de insígnias à professora Helena Souto vão marcar o Dia do IADE na segunda-feira, dia 23 de março. A partir das 16h30, a Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia assinala este dia com a inauguração da exposição “Fragmentos do Design Português”, uma mostra que reúne peças da coleção privada do designer e diretor do IADE, Carlos Rosa. Esta celebração inclui ainda a entrega de insígnias à professora Helena Souto como reconhecimento do seu contributo para a história do design em Portugal.No anúncio do evento é explicado que a exposição reúne "peças tão diversas como mobiliário, produtos, jornais, filatelia, entre outros, que atravessam diferentes épocas e contextos culturais e produtivos. Entre os exemplos apresentadas encontram-se, por exemplo, cadeiras desenhadas por Daciano da Costa e José Espinho, selos criados por Almada Negreiros ou livros e publicações de designers como Sebastião Rodrigues e Victor Palla". As peças em exposição abrangem um período entre 1920 e os anos 2000. Com a homenagem a Helena Souto, doutorada em Ciências da Arte, investigadora na UNIDCOM/IADE e especialista em História do Design e da Arte em Portugal, o IADE destaca o papel central que tem representado na estudo e na preservação da memória do design no país..Estádio José Alvalade nomeado para prémio internacional de design