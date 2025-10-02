Estádio José Alvalade nomeado para prémio internacional de design

O Estádio José Alvalade está nomeado para os prémios Design & Development, na categoria de Hospitalidade e Espaço Premium. O recinto do Sporting foi alvo de obras de melhoramento, no verão, e ganhou dois mil lugares sentados, junto ao relvado. Os prémios Design & Development são promovidos, desde 2017, pelo site The Stadium Business. Alvalade concorre juntamente com o lounge elétrico e acústico do Utilita Arena, em Newcastle, a bancada Riverside, do Craven Cottage, o hotel, spa e espaços de hospitalidade do Estádio da Paz, em Nagasaki, os lugares lounge do Capital One Arena, em Washington, o terraço do North Coast do Progressive Field, em Cleveland Guardians e os novos espaços Premium do Villa Park, em Birmingham.Os vencedores vão ser conhecidos numa gala agendada para dezembro, em Manchester.