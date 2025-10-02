Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Estádio José Alvalade nomeado para prémio internacional de design
Estádio José Alvalade nomeado para prémio internacional de design

Novos lugares do recinto do Sporting podem ser distinguidos.
Isaura Almeida
O Estádio José Alvalade está nomeado para os prémios Design & Development, na categoria de Hospitalidade e Espaço Premium. O recinto do Sporting foi alvo de obras de melhoramento, no verão, e ganhou dois mil lugares sentados, junto ao relvado.

Os prémios Design & Development são promovidos, desde 2017, pelo site The Stadium Business. Alvalade concorre juntamente com o lounge elétrico e acústico do Utilita Arena, em Newcastle, a bancada Riverside, do Craven Cottage, o hotel, spa e espaços de hospitalidade do Estádio da Paz, em Nagasaki, os lugares lounge do Capital One Arena, em Washington, o terraço do North Coast do Progressive Field, em Cleveland Guardians e os novos espaços Premium do Villa Park, em Birmingham.

Os vencedores vão ser conhecidos numa gala agendada para dezembro, em Manchester.

