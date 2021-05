Teatro dentro do teatro que era cinema. Opening Night, de John Cassavetes, 1977, filme que uma imensa minoria de portugueses esgotou lotações quando Paulo Branco o repôs nos cinemas nos anos 1990. Agora, Martim Pedroso leva-o para o teatro mas recupera os grandes planos de Cassavetes não só com o texto mas com uma câmara que filma os atores em situações paralelas.



Cinema dentro do teatro que não é bem cinema. A complexidade disto é profundamente bonita e subjuga-se muito para além do nosso desejo de curiosidade de espetador: "como é que Dalila Carmo vai ser a Myrtle de Gena Rowlands"? ou "como João Reis pode ser o encenador de Ben Gazarra"?. Esta Noite de Estreia é também movida por uma enormíssima Dalila Carmo, que obviamente foge da imitação de Gena Rowlands, mesmo estando loura.

Também atualmente nos palcos está Perfeitos Desconhecidos, a partir do filme Amigos Amigos, Telemóveis à Parte, de Paolo Genovese, uma encenação de Pedro Penim extra Teatro Praga para a Força de Produção, que reuniu um elenco fortíssimo composto por Filipe Vargas, Cláudia Semedo, Ana Guiomar, Jorge Mourato, Sara Barradas, Martinho Silva e um espantoso Samuel Alves. Tal como na comédia italiana aqui o humor ganha um lado de desconforto mais explícito à medida que um grupo de amigos entra em estado de dissolução a partir do momento em que joga um jogo onde os telemóveis de todos ficam expostos. É como se a mera rábula do filme ganhasse um peso mais dramático, mais universal... E aí o trabalho de Penim parece cirúrgico a calibrar a passagem da gargalhada para o amargo de boca. Desde a estreia em abril que o Teatro Maria Matos tem tido lotações esgotadas, previsivelmente do mesmo público que em 2017 encheu os cinemas com a uma ideia de um só cenário que já evocava o espaço teatral - Genovese fez um filme a piscar o olho ao teatro e hoje o seu texto está a ser um êxito teatral global.