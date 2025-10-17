Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Osama (Majd Eid) e Yahya (Nader Abd Alhay) no restaurante de falafel.
Cultura

'Era uma vez em Gaza': uma fábula à Tarantino sobre a vida e resistência sob bloqueio

Dias depois do cessar-fogo entre Israel e Hamas, chega a Portugal o novo filme dos irmãos Nasser, que explora a “vida normal” na Faixa de Gaza num cenário que mistura humor, drama e western.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a
Cinema
Gaza
Cultura
estreia
Estado da Palestina
edição impressa

