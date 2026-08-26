Duas séries da RTP e um programa da Antena 2 nomeados para os Prémios Europa

A RTP foi nomeada em três categorias para os Prix Europa 2026, um prémio que distingue projetos de radiodifusão europeia. A série 3000 Depois de Cristo, da RTP Play, foi selecionada na categoria de Digital Media; Madrugada Suja, emitida pela RTP 1, na de Video Fiction; e o programa de rádio da Antena 2 Semibreve – Intertextualidade na de Audio Music.

A série 3000 Depois de Cristo foi criada com recurso a inteligência artificial e congrega dez histórias passadas no ano 3000 "contadas em formato documental", que imagina e questiona o futuro, descreve a estação pública em comunicado.

Madrugada Suja é uma adaptação do romance de Miguel Sousa Tavares, com realização de Sebastião Salgado e produção de Maria & Mayer. "A história protagonizada por Rafael Morais e Victoria Guerra acompanha a investigação de um crime que expõe uma complexa teia de corrupção, poder e interesses económicos, num thriller dramático marcado por questões ambientais e dilemas morais", lê-se no comunicado.

Já o programa de rádio Semibreve – Intertextualidade, da autoria da realizadora da RTP Antena 2 Andrea Lupi "cruza música e diferentes referências artísticas num espaço de descoberta e reflexão sobre a criação musical e as suas múltiplas formas de diálogo com outras expressões artísticas".

Em comunicado, a estação pública considera que as nomeações "refletem a aposta da RTP na criação de conteúdos diversificados e inovadores, capazes de explorar diferentes linguagens e universos narrativos".

Os vencedores nas diferentes categorias dos Prémios Europa serão conhecidos em outubro numa cerimónia que decorrerá em Berlim.