Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
"Comecei a escrever textos que partilhava com a minha psicoterapeuta e reflexões sobre a vida, sobre mim, sobre o lugar que eu queria para os meus filhos neste mundo", diz Dino D'Santiago.
"Comecei a escrever textos que partilhava com a minha psicoterapeuta e reflexões sobre a vida, sobre mim, sobre o lugar que eu queria para os meus filhos neste mundo", diz Dino D'Santiago.Foto: Paulo Spranger
Cultura

Dino D'Santiago: “Só em Cabo Verde é que eu senti que entrava numa loja sem ninguém vir atrás de mim”

'Cicatrizes' reúne 50 textos escritos num processo que o fez olhar para o passado para sarar as feridas do presente. Artista multifacetado, diz que é na diversificação que está o seu “superpoder”.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Música
Livros
Dino D'Santiago
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt