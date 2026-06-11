Desmond J. Green recebeu o DN na sua casa no Estoril em vésperas do Bloomsday, o feriado irlandês dedicado ao livro Ulisses, de James Joyce.
Desmond J. Green recebeu o DN na sua casa no Estoril em vésperas do Bloomsday, o feriado irlandês dedicado ao livro Ulisses, de James Joyce. FOTO: Paulo Spranger
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Desmond J. Green, o irlandês que criou uma coleção sobre James Joyce e que fez do Estoril a sua casa

A viver em Portugal desde 2002, o engenheiro químico na reforma estará na embaixada da Irlanda dia 16 para a apresentação do livro 'James Joyce: A life in Books - The Desmond Green Collection', de Luca Crispi. Antes das celebrações do Bloomsday, dedicado à obra Ulisses do escritor irlandês, recebeu o DN na sua vivenda onde revelou alguns tesouros, inclusive uma primeira edição da história de Leopold Bloom.
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