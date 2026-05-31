"Deparei-me com Pedro Teixeira e fascinei-me pela sua história, que culminou com a conquista da Amazónia"

População de Cantanhede, onde nasceu Pedro Teixeira, recebeu os expedicionários de 2026 dos "Heróis Portugueses do Brasil" cheia de curiosidade por saber mais do explorador da Amazónia, que até estátua tem? A estátua de Pedro Teixeira, o conquistador da Amazónia, foi executada pelo artista Celestino Alves André, que esteve conosco, e inaugurada em 1993. Durante a nossa visita a Cantanhede, a Câmara Municipal de Cantanhede, representada pelo seu vice-presidente, Pedro António Vaz Cardoso, bem como pelos professores Fernando e Madalena Larcher, prestou homenagem ao nosso herói depositando uma coroa de flores e tocando o atual hino do Batalhão de Selva da Amazónia, a Canção do Soldado da Amazónia, que refere Pedro Teixeira e a selva. Os presentes acompanharam a música cantando a letra..Como foi a visita também a Lisboa, Queluz e Santiago do Cacém, terras de José da Silva Paes, de D. Pedro e de Martim Soares Moreno? Pode explicar o que fizeram o lisboeta Silva Paes e o santiaguense Soares Moreno, já que D. Pedro é sabido que foi o primeiro imperador do Brasil?Sobre os feitos dos nossos heróis, recomendo sempre uma pequena apresentação do nosso projeto. Nela diz que Silva Paes teve um papel-chave para nas fronteiras do sul expandir o Brasil. E sobre Soares Moreno que foi o fundador do Ceará, tendo também expulsado os franceses do Maranhão. Em Lisboa, fomos recebidos na Câmara Municipa pelo presidente Carlos Moedas que se prontificou a olhar o nosso projeto para em anos próximos podermos fazer uma nova exposição. Em Santiago do Cacém, os expedicionários foram recebidos pelo Professor José António Falcão e pelo presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.Quantos foram os expedicionários? São brasileiros e luso-brasileiros?Nesta expedição, estiveram presentes os seguintes expedicionários: Eu próprio, António Carrelhas, Armando Abreu, Fernando Dias, todos portugueses, e Raul Penna, Vittorio Lanari, Tiago Silva, Ariadna Coelho, que são brasileiros. Destes, Armando e eu participamos das quatro expedições no Brasil. .Quer relembrar como tudo começou em 2014 com a descida do Amazonas? E as expedições que se seguiram?Tudo começou com as minhas primeiras visitas à Amazónia, quando morava no Brasil, e vi a dificuldade em viajar e navegar por aquelas terras. Questionei-me como teria sido há 400 anos e quem teriam sido os primeiros desbravadores da Amazónia. Deparei-me com a figura de Pedro Teixeira, e fascinei-me pela sua história, jornada e conquistas, que culminou com a conquista da Amazónia e a expansão territorial brasileira para além do Tratado de Tordesilhas. Foram dez anos de pesquisa e preparação para a nossa primeira expedição, realizada em duas etapas, em 2014 e 2015. O projeto ganhou força junto às câmaras, que buscaram homenagear os heróis portugueses que tiveram impacto na determinação das fronteiras do Brasil em suas regiões (Martim Soares Moreno no nordeste, José da Silva Paes, no sul, Dom Pedro, no sudeste, com impacto na totalidade territorial brasileira)..Já tem plano para nova expedição?Os expedicionários andam a pesquisar a caminhada dos bandeirantes, saindo de São Paulo ao oeste do Brasil e, quiçá, em breve haverá uma nova expedição. Se for possível, ainda lá estarei. .António Carrelhas: "Descer os 3500 km do Amazonas foi a grande aventura da minha vida"