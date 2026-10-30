Daniel Cardoso e o livro “perfeito” para a dança contemporânea

Fundador da Quorum Dance Company

Daniel Cardoso formou-se no Conservatório de Dança de Lisboa e depois seguiu para Nova Iorque para estudar na Martha Graham School of Contemporary Dance, companhia da qual foi bailarino. "Há uma particularidade no meu percurso: quando acabei o conservatório, convidaram-me para vir aqui para a CNB. A minha turma toda na altura, todos eles integraram a companhia", lembra o bailarino, que tinha outro objetivo.

"Eu queria ir para a Martha Graham Dance Company, em Nova Iorque. Era um sonho que eu tinha desde miúdo. Era naquela companhia que eu queria dançar. Não era uma qualquer, era aquela. Então, segui esse sonho e consegui atingi-lo. Trabalhei lá há muitos anos, e depois trabalhei com muitas outras companhias em Nova Iorque".

Após uma carreira internacional, que passou por países como a Dinamarca e o Brasil, voltou a Portugal. Regressou em julho de 2005 a pensar no Ballet Gulbenkian, mas nesse mesmo mês a companhia da Gulbenkian foi extinta após quatro décadas de atividade. Acabou por fundar a Quorum Ballet, que hoje se chama Quorum Dance Company, integrando alguns bailarinos do Ballet Gulbenkian.

A Quorum tem a sua sede nos Recreios da Amadora e tem tido o apoio da autarquia. A Câmara Municipal da Amadora está agora a investir num novo espaço para a companhia. “A Câmara tem-nos apoiado ao longo dos anos. E agora chegámos a um culminar da nossa colaboração: estão a construir-nos um espaço de raiz. Estão a renovar o Mercado da Damaia e dentro do mercado vão construir um edifício de raiz para a companhia”, revela Daniel Cardoso. O edifício ficará próximo do Cineteatro D. João V, uma das salas onde a companhia costuma apresentar os espetáculos, e terá três grandes estúdios. "Um dos estúdios está aberto para a rua, quase como um anfiteatro virado para o exterior. É um espaço mesmo muito bom."

Mas o apoio financeiro da câmara da Amadora cobre apenas uma parte dos custos da companhia, que depende da sua atividade dentro e fora do país. "Nós fazemos muita digressão internacional. Chegámos a mais de 20 países ao longo dos anos. Já fizemos muitos espetáculos ao longo de 20 anos. Trabalhamos muito a nível de circulação nacional, com novas criações todos os anos. Fazemos duas a três criações por ano".

Para marcar as duas décadas da companhia, a Quorum Dance Company produziu um filme, Quorum - 20 Anos em Movimento, que passou na RTP 2 a 8 de setembro e está disponível na RTP Play.

Ao longo das duas últimas décadas, Daniel Cardoso já criou mais de quarenta coreografias para a Quorum Dance Company e outras companhias, escolas e festivais internacionais. É a primeira vez que trabalha com a Companhia Nacional de Bailado.

“Acabou por ser o fechar de um ciclo. Há tantos anos que estou a trabalhar como coreógrafo, em Portugal e lá fora também, e ter este convite para criar uma peça de raiz aqui foi uma honra enorme.”