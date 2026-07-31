Marcelino Sambé, no Teatro Camões, num ensaio da peça que está a coreografar para o espetáculo 'Desassossego'.
Marcelino Sambé, no Teatro Camões, num ensaio da peça que está a coreografar para o espetáculo 'Desassossego'. Foto: Paulo Spranger
Cultura

Marcelino Sambé. “Dançar é a minha prioridade. Tudo o resto é um complemento: coreografar e, no futuro, fazer teatro ou um filme”

Primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres vai apresentar uma coreografia sua a partir do 'Livro do Desassossego', de Fernando Pessoa, no arranque da temporada da Companhia Nacional de Bailado, em outubro. Mistura diferentes estilos ao som da música de Bach e de Nuno Veiga.
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