CPLP seleciona 25 projetos audiovisuais nos países lusófonos, incluindo quatro portugueses

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) anunciou esta quarta-feira, 18 de março, a seleção de 25 projetos no âmbito da 3.ª edição do Programa CPLP Audiovisual (PAV III), entre os quais quatro portugueses. A iniciativa apoia, no total, sete longas-metragens e 18 curtas-metragens nas áreas de documentário e ficção.O processo contou com 591 candidaturas, das quais 79 avançaram para a fase de pré-seleção, avaliadas por júris nacionais. Os projetos participaram depois em oficinas de desenvolvimento e capacitação antes da decisão final, tomada por um júri internacional. Entre os selecionados está Portugal, com o documentário de longa-metragem “Maria louva-a-deus”, de Ana Delgado Martins. Nos formatos curtos, foram escolhidos “O fermento da memória”, de Gisele Rech, “Sou de qualquer lugar”, de Érico Medeiros Jacobina Aires, e a ficção “Matéria prima”, de Ines von Bonhorst e Yuri Pirondi.No Brasil, o destaque vai para o documentário “Diáspora Z”, de Ana Karina Fernandes da Paz, enquanto Angola surge com “Deserto para viver”, de Inês Ribeiro da Cunha Oliveira. Em Cabo Verde, foi selecionado “O país que me habita”, de Olavo de Jesus Delgado da Luz.A lista inclui ainda projetos da Guiné Equatorial, como a longa de ficção “Raices”, de Esmeralda Andeme Alogo, de Moçambique, com “O julgamento das coisas não vistas”, de Jared Oscar José de Oliveira Nota, e de São Tomé e Príncipe, com o documentário “Antes da extinção”, de Katya Aragão.A produção dos projetos selecionados está marcada para ser iniciada a partir do próximo dia 1 de maio, com estreia prevista para 2027 na rede de televisões públicas dos nove Estados-membros da CPLP. Os projetos selecionados recebem apoios até 65 mil euros para longas-metragens e 18 mil euros para curtas..CPLP relança programa para produção e difusão audiovisual nos países lusófonos.De "Os enforcados" a "Bulakna". Pelo menos dez filmes portugueses chegam aos cinemas no 1.º trimestre de 2026