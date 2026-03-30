Céline Dion anuncia regresso triunfal aos palcos com residência em Paris

Céline Dion escolheu esta quarta-feira, 30 de março, dia do seu 58.º aniversário para oferecer aos fãs o que descreveu como o "melhor presente da sua vida": o anúncio oficial do seu regresso aos espetáculos ao vivo. A estrela canadiana irá realizar uma série de dez concertos exclusivos na Paris La Défense Arena, em França, agendados para os meses de setembro e outubro de 2026, segundo avançou a CNN norte-americana no seu site noticioso.Este anúncio marca o fim de um hiato de quase seis anos longe dos palcos, provocado pela sua batalha pública contra a Síndrome da Pessoa Rígida, uma condição neurológica rara que a obrigou a cancelar a sua digressão mundial em 2022. A confirmação do seu regresso foi feita através de uma mensagem vídeo emocionada publicada nas redes sociais, onde a cantora afirmou sentir-se "forte, entusiasmada e gerir bem a sua saúde".. Segundo a RTP, os concertos terão lugar entre 12 de setembro e 14 de outubro de 2026, com uma cadência de duas apresentações por semana, especificamente às quartas-feiras e sábados. A escolha de Paris para este regresso não é casual, ocorrendo dois anos após a sua icónica atuação na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, onde cantou o Hymne à l'Amour, de Édith Piaf, a partir da Torre Eiffel, um momento que o jornal britânico The Guardian classificou como o primeiro grande sinal de que a "diva do Quebeque" estava determinada a voltar à música.A estrutura desta residência em Paris foi desenhada para permitir que a artista mantenha o equilíbrio necessário com os seus tratamentos médicos. O diário The Guardian refere que Dion tem trabalhado intensamente com uma equipa de especialistas para recuperar o controlo vocal e a mobilidade, aspetos que foram documentados de forma crua no seu documentário de 2024, I Am: Céline Dion.No vídeo de hoje, a cantora revelou que já voltou a cantar e até a arriscar alguns passos de dança, sublinhando que o apoio incondicional dos fãs foi o motor principal para não desistir durante os períodos de maior dor e espasmos musculares.O impacto deste anúncio já se faz sentir na capital francesa, onde cartazes com títulos de canções emblemáticas como The Power of Love e Pour Que Tu m'Aimes Encore tinham sido espalhados nos últimos dias como antecipação.De acordo com os detalhes fornecidos pela CNN, a pré-venda de bilhetes para esta série histórica de espetáculos terá início a 7 de abril, com a venda geral a abrir ao público a 10 de abril. Espera-se que cada um dos dez concertos esgote rapidamente a capacidade da Défense Arena, a maior sala de espetáculos coberta da Europa, num evento que promete ser uma celebração da resiliência e do legado de uma das vozes mais influentes da história da música pop..Whitney Houston “regressa” aos palcos em digressão que arranca este sábado nos Estados Unidos.Cyndi Lauper junta-se a Rod Stewart no "dia mais histórico" do Rock in Rio