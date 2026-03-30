O regresso aos concertos, este outono, marca o fim de um hiato de quase seis anos longe dos palcos devido a uma doença neurológica.
O regresso aos concertos, este outono, marca o fim de um hiato de quase seis anos longe dos palcos devido a uma doença neurológica.D.R./ Arquivo
Cultura

Céline Dion anuncia regresso triunfal aos palcos com residência em Paris

Com uma cadência de dois 'shows' por semana, esta residência terá dez concertos da cantora canadiana em La Défense Arena, na capital francesa, agendados entre 12 de setembro e 14 de outubro.
Adelaide Cabral
Publicado a
Atualizado a

Céline Dion escolheu esta quarta-feira, 30 de março, dia do seu 58.º aniversário para oferecer aos fãs o que descreveu como o "melhor presente da sua vida": o anúncio oficial do seu regresso aos espetáculos ao vivo. A estrela canadiana irá realizar uma série de dez concertos exclusivos na Paris La Défense Arena, em França, agendados para os meses de setembro e outubro de 2026, segundo avançou a CNN norte-americana no seu site noticioso.

Este anúncio marca o fim de um hiato de quase seis anos longe dos palcos, provocado pela sua batalha pública contra a Síndrome da Pessoa Rígida, uma condição neurológica rara que a obrigou a cancelar a sua digressão mundial em 2022. A confirmação do seu regresso foi feita através de uma mensagem vídeo emocionada publicada nas redes sociais, onde a cantora afirmou sentir-se "forte, entusiasmada e gerir bem a sua saúde".

Segundo a RTP, os concertos terão lugar entre 12 de setembro e 14 de outubro de 2026, com uma cadência de duas apresentações por semana, especificamente às quartas-feiras e sábados. A escolha de Paris para este regresso não é casual, ocorrendo dois anos após a sua icónica atuação na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, onde cantou o Hymne à l'Amour, de Édith Piaf, a partir da Torre Eiffel, um momento que o jornal britânico The Guardian classificou como o primeiro grande sinal de que a "diva do Quebeque" estava determinada a voltar à música.

A estrutura desta residência em Paris foi desenhada para permitir que a artista mantenha o equilíbrio necessário com os seus tratamentos médicos. O diário The Guardian refere que Dion tem trabalhado intensamente com uma equipa de especialistas para recuperar o controlo vocal e a mobilidade, aspetos que foram documentados de forma crua no seu documentário de 2024, I Am: Céline Dion.

No vídeo de hoje, a cantora revelou que já voltou a cantar e até a arriscar alguns passos de dança, sublinhando que o apoio incondicional dos fãs foi o motor principal para não desistir durante os períodos de maior dor e espasmos musculares.

O impacto deste anúncio já se faz sentir na capital francesa, onde cartazes com títulos de canções emblemáticas como The Power of Love e Pour Que Tu m'Aimes Encore tinham sido espalhados nos últimos dias como antecipação.

De acordo com os detalhes fornecidos pela CNN, a pré-venda de bilhetes para esta série histórica de espetáculos terá início a 7 de abril, com a venda geral a abrir ao público a 10 de abril. Espera-se que cada um dos dez concertos esgote rapidamente a capacidade da Défense Arena, a maior sala de espetáculos coberta da Europa, num evento que promete ser uma celebração da resiliência e do legado de uma das vozes mais influentes da história da música pop.

O regresso aos concertos, este outono, marca o fim de um hiato de quase seis anos longe dos palcos devido a uma doença neurológica.
Whitney Houston “regressa” aos palcos em digressão que arranca este sábado nos Estados Unidos
O regresso aos concertos, este outono, marca o fim de um hiato de quase seis anos longe dos palcos devido a uma doença neurológica.
Cyndi Lauper junta-se a Rod Stewart no "dia mais histórico" do Rock in Rio
Paris
regresso
Céline Dion
concertos
recuperação

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt