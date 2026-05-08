“Cleópatra resistiu ao teste do tempo. É um ícone cultural de Alexandria”
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“Cleópatra resistiu ao teste do tempo. É um ícone cultural de Alexandria”

Islam Issa, egípcio que é professor de Literatura e História na Birmingham City University, escreveu um livro que explica mistérios e realidades da cidade fundada em 331 a.C. por Alexandre o Grande.
Leonídio Paulo Ferreira
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