Chuck Nice falou com o DN no Pavilhão do Conhecimento, não muito longe da MEO Arena onde hoje às 20h00 vai estar à conversa ao vivo com Neil deGrasse Tyson. FOTO: Gerardo Santos

Cultura Chuck Nice: “Precisamos de mais Neils deGrasse Tyson, que saibam comunicar a importância da ciência” Em Lisboa para a estreia europeia do formato ao vivo de StarTalk - esta quinta-feira às 20h00 na Sala Tejo do MEO Arena -, o humorista americano Chuck Nice falou ao DN do seu fascínio pelo oceano e também pelo espaço. Antes de mais um programa com o astrofísico Neil deGrasse Tyson, em que vão levar ao palco os navegadores portugueses como inspiração para a exploração espacial, lembrou a “mentalidade especial” que uns e outros partilham.