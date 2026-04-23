Memórias da repressão salazarista.
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Cultura

'Chão Verde de Pássaros Escritos'. Como organizar as memórias?

'Chão Verde de Pássaros Escritos' evoca memórias de Luandino Vieira, incluindo os anos que passou na prisão do Tarrafal.
João Lopes
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