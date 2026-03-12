Carnaval do Oriente: o Festival das Tochas do Povo Yi

Apresentação de dança tradicional do povo 'yi' na cerimónia de abertura do Festival das Tochas de Liangshan de 2024, em Sichuan.
No sul da província chinesa de Sichuan, na Prefeitura Autónoma Yi de Liangshan, por volta do dia 24 do sexto mês do calendário lunar, o povo yi - uma das minorias étnicas da China - celebra o Festival das Tochas, uma festa grandiosa e animada. Este festival, conhecido como o “Carnaval do Oriente”, é uma das mais importantes festividades tradicionais do povo yi e uma ocasião fundamental para a manifestação da sua cultura e do seu espírito coletivo
Publicado a

O povo yi é uma das minorias étnicas do sudoeste da China, distribuindo-se principalmente pelas províncias de Sichuan, Yunnan, Guizhou e pela Região Autónoma de Guangxi. Em Liangshan, na província de Sichuan, vivem mais de 2,6 milhões de membros desta etnia, fazendo desta região a área com maior concentração de população yi em todo o país.

O povo yi possui um idioma e sistema de escrita próprios, e o seu vestuário tradicional caracteriza-se sobretudo pelas cores preta, vermelha e amarela, com tonalidades vivas e padrões ricos, revelando uma forte identidade étnica.

A Prefeitura Autónoma Yi de Liangshan goza de um certo grau de autonomia em matérias como a legislação, o uso da língua e a proteção cultural. O Festival das Tochas foi oficialmente reconhecido como feriado legal da prefeitura autónoma, pelo que, durante o período festivo, toda a região entra em férias, permitindo que a população disponha de tempo suficiente para participar plenamente nas celebrações.

O Festival das Tochas tem origem na adoração primordial do fogo por parte do povo yi, refletindo a importância deste elemento para a sua sobrevivência. Fonte de luz e de calor, o fogo é indispensável para a preparação de alimentos, simbolizando também a dispersão da má sorte e a chegada de um futuro luminoso, motivo pelo qual ocupa um lugar sagrado na cultura e na religião yi.

Quanto à origem do Festival das Tochas, segundo a lenda, há muito tempo, o povo yi sofria sob a opressão de um tirano cruel. Um herói chamado Atilaba ergueu-se para o enfrentar, derrotando-o. Contudo, depois de morrer, o tirano transformou-se em pragas de gafanhotos, tentando destruir as colheitas dos campos.

Atilaba liderou então toda a aldeia, empunhando tochas para acender nos campos grandes fogueiras que assustaram os gafanhotos, salvando as colheitas. Para comemorar esta vitória, o povo yi passou a celebrar todos os anos o Festival das Tochas, durante o qual as pessoas acendem tochas, cantam e dançam, rezando por saúde e boas colheitas.

O Festival das Tochas dura, em geral, três dias. No primeiro, as famílias abatem bois e ovelhas, organizam banquetes coletivos e preparam vinho e carne para os rituais de oferta aos antepassados. Com a chegada da noite, erguem-se altares em locais designados, onde o fogo sagrado é aceso com recurso ao método tradicional de percussão de pedras.

Durante a cerimónia de veneração do fogo, o bimo, um sacerdote yi, conduz a comunidade na recitação de textos rituais. Em seguida, cada família recebe do sacerdote uma tocha feita de artemísia e caminha pelos campos, evocando a lenda de Atilaba e o ato simbólico de afastar os gafanhotos com o fogo.

No segundo dia, as pessoas reúnem-se em torno do fogo sagrado do altar para participar em diversas atividades tradicionais. Os jovens, imitando o herói Atilaba, tomam parte em competições de corridas de cavalos, luta livre, canto e duelos de touros. Por toda a parte abundam o riso, a música e a dança, e todos se deixam envolver pela atmosfera festiva.

Durante o festival, inúmeras tochas iluminam o céu noturno, criando uma cena verdadeiramente deslumbrante. As pessoas sentam-se à volta das fogueiras, cantam, dançam e partilham histórias, saboreando ao mesmo tempo comidas e bebidas locais.

As celebrações atingem o seu auge no terceiro dia, com a realização da cerimónia de despedida do fogo, que simboliza o encerramento do festival e o envio simbólico do fogo de volta ao céu.

O Festival das Tochas não é apenas uma celebração do fogo, mas também uma celebração da cultura e das tradições do povo yi, relembrando a profunda ligação entre este povo e o fogo, bem como a riqueza do seu património cultural. Ao participarem nas festividades, os visitantes podem sentir de perto a vitalidade da comunidade yi e o encanto singular do Festival das Tochas.

Com o passar do tempo, o Festival das Tochas foi integrando elementos modernos, incluindo espetáculos multimédia, atuações de canto e dança tradicionais, feiras de artesanato criativo e feiras gastronómicas.

Durante o Festival, os visitantes podem provar especialidades yi, como a tuotuo rou (carne de porco aos cubos) e o kuqiao baba (bolo de trigo-sarraceno amargo), experimentar a produção artesanal de lacaria yi e de ornamentos de prata, e experienciar rituais tradicionais de hospitalidade, como o “vinho de boas-vindas”, com que os anfitriões recebem os convidados. Estes elementos não só enriquecem o festival, como também promovem a preservação e a difusão da cultura yi.

