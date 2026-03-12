Carnaval do Oriente: o Festival das Tochas do Povo Yi

O povo yi é uma das minorias étnicas do sudoeste da China, distribuindo-se principalmente pelas províncias de Sichuan, Yunnan, Guizhou e pela Região Autónoma de Guangxi. Em Liangshan, na província de Sichuan, vivem mais de 2,6 milhões de membros desta etnia, fazendo desta região a área com maior concentração de população yi em todo o país.O povo yi possui um idioma e sistema de escrita próprios, e o seu vestuário tradicional caracteriza-se sobretudo pelas cores preta, vermelha e amarela, com tonalidades vivas e padrões ricos, revelando uma forte identidade étnica.A Prefeitura Autónoma Yi de Liangshan goza de um certo grau de autonomia em matérias como a legislação, o uso da língua e a proteção cultural. O Festival das Tochas foi oficialmente reconhecido como feriado legal da prefeitura autónoma, pelo que, durante o período festivo, toda a região entra em férias, permitindo que a população disponha de tempo suficiente para participar plenamente nas celebrações.O Festival das Tochas tem origem na adoração primordial do fogo por parte do povo yi, refletindo a importância deste elemento para a sua sobrevivência. Fonte de luz e de calor, o fogo é indispensável para a preparação de alimentos, simbolizando também a dispersão da má sorte e a chegada de um futuro luminoso, motivo pelo qual ocupa um lugar sagrado na cultura e na religião yi.. Quanto à origem do Festival das Tochas, segundo a lenda, há muito tempo, o povo yi sofria sob a opressão de um tirano cruel. Um herói chamado Atilaba ergueu-se para o enfrentar, derrotando-o. Contudo, depois de morrer, o tirano transformou-se em pragas de gafanhotos, tentando destruir as colheitas dos campos.Atilaba liderou então toda a aldeia, empunhando tochas para acender nos campos grandes fogueiras que assustaram os gafanhotos, salvando as colheitas. Para comemorar esta vitória, o povo yi passou a celebrar todos os anos o Festival das Tochas, durante o qual as pessoas acendem tochas, cantam e dançam, rezando por saúde e boas colheitas.O Festival das Tochas dura, em geral, três dias. No primeiro, as famílias abatem bois e ovelhas, organizam banquetes coletivos e preparam vinho e carne para os rituais de oferta aos antepassados. Com a chegada da noite, erguem-se altares em locais designados, onde o fogo sagrado é aceso com recurso ao método tradicional de percussão de pedras.Durante a cerimónia de veneração do fogo, o bimo, um sacerdote yi, conduz a comunidade na recitação de textos rituais. Em seguida, cada família recebe do sacerdote uma tocha feita de artemísia e caminha pelos campos, evocando a lenda de Atilaba e o ato simbólico de afastar os gafanhotos com o fogo.. No segundo dia, as pessoas reúnem-se em torno do fogo sagrado do altar para participar em diversas atividades tradicionais. Os jovens, imitando o herói Atilaba, tomam parte em competições de corridas de cavalos, luta livre, canto e duelos de touros. Por toda a parte abundam o riso, a música e a dança, e todos se deixam envolver pela atmosfera festiva.Durante o festival, inúmeras tochas iluminam o céu noturno, criando uma cena verdadeiramente deslumbrante. As pessoas sentam-se à volta das fogueiras, cantam, dançam e partilham histórias, saboreando ao mesmo tempo comidas e bebidas locais.As celebrações atingem o seu auge no terceiro dia, com a realização da cerimónia de despedida do fogo, que simboliza o encerramento do festival e o envio simbólico do fogo de volta ao céu. O Festival das Tochas não é apenas uma celebração do fogo, mas também uma celebração da cultura e das tradições do povo yi, relembrando a profunda ligação entre este povo e o fogo, bem como a riqueza do seu património cultural. Ao participarem nas festividades, os visitantes podem sentir de perto a vitalidade da comunidade yi e o encanto singular do Festival das Tochas.Com o passar do tempo, o Festival das Tochas foi integrando elementos modernos, incluindo espetáculos multimédia, atuações de canto e dança tradicionais, feiras de artesanato criativo e feiras gastronómicas.Durante o Festival, os visitantes podem provar especialidades yi, como a tuotuo rou (carne de porco aos cubos) e o kuqiao baba (bolo de trigo-sarraceno amargo), experimentar a produção artesanal de lacaria yi e de ornamentos de prata, e experienciar rituais tradicionais de hospitalidade, como o “vinho de boas-vindas”, com que os anfitriões recebem os convidados. Estes elementos não só enriquecem o festival, como também promovem a preservação e a difusão da cultura yi. .INICIATIVA DO MACAO DAILY NEWS