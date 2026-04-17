Cantor D4vd detido por suspeita de ter assassinado rapariga de 14 anos, encontrada na bagageira do seu Tesla

O cantor norte-americano D4vd, de 21 anos, foi detido esta sexta-feira, 17 de abril, em Los Angeles por suspeita de ter assassinado uma adolescente de 14 anos, cujo corpo já em decomposição foi encontrado em setembro de 2025 na bagageira do seu automóvel Tesla.D4vd cujo verdadeiro nome é David Anthony Burke tem como um dos seus temas musicais mais conhecidos "Romantic Homicide" (Homicídio Romântico, na tradução para português)..De acordo com um comunicado do Departamento de Polícia de Los Angeles, D4vd encontra-se detido sem direito a fiança e o caso será levado segunda-feira ao Ministério Público do Condado de Los Angeles, que irá entregá-lo à sua divisão de crimes graves.Também em comunicado, os advogados do músico disseram em comunicado que estão convictos de que "as provas vão demonstrar que David Burke não assassinou Celeste Rivas Hernandez, nem esteve na origem da morte”.“Nenhum júri popular apresentou uma acusação formal neste caso, nem foi registada qualquer queixa-crime. David foi detido apenas por uma suspeita”, sublinharam os juristas Blair Berk, Marilyn Bednarski e Regina Peter na mesma nota.O capitão Scott Williams, do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), revelou que Burke foi preso pouco depois das 16h30 de quinta-feira (00h30 desta sexta-feira em Lisboa) numa casa na Avenida Marmont, em Hollywood Hills."Assim que reunimos indícios suficientes para prendê-lo por homicídio, passamos a segui-lo", revelou Scott Williams em comunicado enviado ao jornal California Post.Refira-se que os restos mortais de Celeste Rivas Hernandez foram encontrados no dia 8 de setembro de 2025 na bagageira de um Tesla, depois de a polícia ter sido chamada ao local onde o automóvel se encontrava devido a um cheiro intenso.Os agentes encontraram então, dentro de um saco preto, uma cabeça e um tronco humano em avançado estado de decomposição, enquanto num outro saco com outros membros do corpo.A investigação não tem até ao momento indicação de como a vítima morreu, sendo que a única certeza foi dada pelo gabinete do xerife do Condado de Riverside de que Celeste Rivas Hernández foi dada como desaparecida em Lake Elsinore, a sudeste de Los Angeles, em 2024.À NBC News, fontes policiais confirmaram que os restos mortais não estavam intactos e que o médico legista disse que tudo apontava para que ela estivesse sem vida dentro do carro há muito tempo.Quando os restos mortais de Celeste foram encontrados, D4vd estava em digressão mundial, tendo na altura um seu assessor dito que o músico estava a par da situação e que estava a "cooperar com as autoridades". O cantor cancelou depois a digressão, sem qualquer explicação.