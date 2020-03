Bom humor na rádio e um livro online para os mais novos

As crónicas do isolamento de Ana Markl

Ana Markl está em casa, de quarentena, mas mantém o bom humor. Isso mesmo nos revela ela nas suas "Crónicas da Quarentena", todos as manhãs na Antena 3. A rubrica começa, apropriadamente, com "as saudades que eu já tinha da minha alegre casinha" e continua com as histórias e pensamentos de Ana Markl sobre esta situação estranha em que nos encontramos devido ao coronavírus. Numa das crónicas, por exemplo, conta como está a viver este período "como se estivesse num filme": "No meu bairro nunca se viram tantas crianças a fazer bolas de sabão à janela. As poucas pessoas que se cruzam na rua (ou que evitam cruzar-se) cumprimentam-se de longe mesmo sem se conhecerem. Ouço muito menos aviões e muito mais passarinhos." E para provar que nem tudo é mau, as crónicas terminam sempre com uma escolha musical. Quem perder o direto para casa de Ana Markl pode ouvi-la no site RTP Play.

Dave Matthews em direto de sua casa

O músico Dave Matthews vai dar um concerto de 30 minutos a partir de sua casa, esta quinta-feira às 20.00 ET (ou seja, meia-noite em Lisboa). O concerto será transmitido a partir da conta de Twitter da Verizon e será o primeiro da série "Pay It Forward Live", que prevê atuações semanais para apoiar pequenas empresas norte-americanas que estão em crise devido à pandemia de coronavírus. A Verizon explica que não será só um programa de música, mas "uma série semanal de entretenimento em streaming que incluirá música, jogos, comédia e muito mais". Esta não será a primeira apresentação do músico durante a quarentena: esta semana Matthews esteve no Jimmy Kimmel Live! onde falou sobre a experiência da quarentena e tocou American Tune de Paul Simon. Vejam no vídeo a conversa a partir do minuto 6:37 e a canção aos 17:59.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Crianças, seguimos "um dia de cada vez"

O escritor David Machado e o ilustrador Paulo Galindro - autores do extraordinário livro infantil Um Tubarão na Banheira - criaram a página "Um dia De Cada Vez" em que, nestes dias de quarentena, se propóem dar "sugestões, ideias e instruções para quem está em casa". O resultado, porém, está longe de ser um manual de atividades para os mais novos. Nada disso. São coisas simples como: abre a janela para deixar entrar ou sol, ou joga um jogo, ou faz uma experiência culinária. Todos os dias, David Machado escreve um pequeno texto que Paulo Galindro ilustra e que publicam como páginas de um livro aberto (um livro que vai surgir daqui depois disto tudo?) - pensamentos para nos animarem o dia, pequenos momentos de poesia e beleza. Com aquele toque de nonsense. Para as crianças e não só.