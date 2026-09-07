Bolsa para mulheres artistas com mentoria de Joana Vasconcelos lança segunda edição
Trata-se de uma bolsa de criação artística com o objetivo de impulsionar a carreira de mulheres artistas em Portugal. A WAF – Women in Art Fellowship apresentou esta segunda-feira, 7 de setembro, a sua 2.ª edição, cujo prazo de candidatura decorre até 20 de setembro.
"A iniciativa seleciona e apoia talentos emergentes no feminino, proporcionando oportunidades de desenvolvimento, visibilidade e ligação ao mercado da arte, através de um programa de mentoria, exposição e acompanhamento especializado às 20 finalistas selecionadas, um número que duplica face à primeira edição", anuncia a WAF em comunicado.
Joana Vasconcelos, uma das artistas portuguesas mais internacionais, apadrinha esta edição, tal como aconteceu na anterior.
O lançamento desta segunda edição realizou-se na SAFRA – Espaço Artístico, onde Beatriz Narciso, a artista vencedora da primeira edição a WAF, tem o seu atelier.
"A pintura é a forma de expressão artística de Beatriz, 25 anos, que desde que venceu a bolsa e expôs em nome próprio na Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) com Sótão, tem recebido diversos contactos quer por parte de curadores, para expor as suas obras em exposições coletivas, quer por parte de colecionadores que já compraram obras suas", diz a nota.
O valor da bolsa é de 27 mil euros e inclui "mentoria, formação e acompanhamento curatorial, técnico e produção expositiva", apoio na gestão de redes sociais e site da artista, assim como apoio à produção da obra ou obras para a exposição final na SNBA.
As candidatas têm de ter idade igual ou superior a 18 anos, trabalhar no campo das artes visuais, residir em Portugal há pelo menos três anos, falar português, não serem representadas por uma galeria e não terem recebido apoio financeiro criação artística nos últimos anos.
Serão escolhidas 20 finalistas que vão poder participar em masterclasses e "beneficiar de um processo de capacitação que lhes fornece ferramentas para desenvolver os seus projetos e carreiras".
A vencedora receberá mentoria de Joana Vasconcelos até à exposição individual final na SNBA, na primavera de 2027.
A WAF é organizada pelos centros VIA Outlets em Portugal (Freeport Lisboa Fashion Outlet e Vila do Conde Porto Fashion Outlet), em parceria com a SOTA – State of the Art e a Portugal Manual. A Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) é parceiro institucional.