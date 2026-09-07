Bolsa para mulheres artistas com mentoria de Joana Vasconcelos lança segunda edição

Trata-se de uma bolsa de criação artística com o objetivo de impulsionar a carreira de mulheres artistas em Portugal. A WAF – Women in Art Fellowship apresentou esta segunda-feira, 7 de setembro, a sua 2.ª edição, cujo prazo de candidatura decorre até 20 de setembro.

"A iniciativa seleciona e apoia talentos emergentes no feminino, proporcionando oportunidades de desenvolvimento, visibilidade e ligação ao mercado da arte, através de um programa de mentoria, exposição e acompanhamento especializado às 20 finalistas selecionadas, um número que duplica face à primeira edição", anuncia a WAF em comunicado.

Joana Vasconcelos, uma das artistas portuguesas mais internacionais, apadrinha esta edição, tal como aconteceu na anterior.