Beatriz Narciso estudou Artes Plásticas na Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha. Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Beatriz Narciso e o trajeto para uma carreira como artista plástica

Jovem pintora, em início de carreira, prepara exposição em Lisboa onde exibirá uma “pintura instalativa”, projeto com o qual venceu a bolsa Women in Art Fellowship, de cujo apoio está a beneficiar.
Carla Alves Ribeiro
Arte Contemporânea
Artes plásticas
edição impressa
Women in Art Fellowship

