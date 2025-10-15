Beatriz Narciso é a vencedora da primeira edição da bolsa Women in Art Fellowship

Cenas do quotidiano em acrílico sobre tela. É assim o trabalho artístico de Beatriz Narciso, vencedora da primeira edição da WAF – Women in Art Fellowship, bolsa que apoia jovens artistas femininas. A artista, nascida em 2001, foi a escolhida pelo júri que integrou Joana Vasconcelos, madrinha desta iniciativa, e representantes das entidades promotoras da bolsa, nomeadamente Astrid Sauer da Sota – State of the Art, Teresa Santana da Via Outlets, e Filipa Belo da Portugal Manual. O anúncio foi feito esta tarde.As suas pinturas são como que fragmentos do dia a dia, representando pessoas em espaços ou então apenas ambientes, sobretudo noturnos, e onde o trabalho da luz desempenha um papel central. .Beatriz Narciso, andou na Escola Artística António Arroio, em Lisboa, e é formada em Artes Plásticas pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Receberá da WAF um apoio no valor de 27 mil euros, e terá o seu trabalho exposto no início do próximo ano. Antes disso, em novembro, participará na exposição coletiva que mostrará a obra de todas as dez finalistas desta iniciativa, num novo espaço expositivo do Vila do Conde Porto Fashion Outlet. .No currículo, Beatriz Narciso tem três exposições coletivas, entre elas a participação no ano passado na X Bienal de Jovens Criadores da CPLP, organizada pela República portuguesa e Instituto Português do Desporto e Juventude, em Cascais. Este ano mostrou o seu trabalho em duas exposições individuais em Lisboa. É artista residente no espaço/projeto Safra, e agora beneficiará de mentoria para desenvolver o seu projeto artístico. .Joana Vasconcelos e as lições de uma carreira de mais de duas décadas para jovens artistas