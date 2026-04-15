Bela ideia começar uma biblioteca com um ‘best-seller’ espanhol do século XVI
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Bela ideia começar uma biblioteca com um ‘best-seller’ espanhol do século XVI

'A vida de Lazarillo de Tormes e suas fortunas e adversidades' foi publicado em 1554 e é com este clássico que a Quetzal inicia a sua prometedora A Biblioteca de Alexandria.
Leonídio Paulo Ferreira
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