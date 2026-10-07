Atriz Katie Holmes e humorista W. Kamau Bell entre convidados do Tribeca Festival Lisboa
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Atriz Katie Holmes e humorista W. Kamau Bell entre convidados do Tribeca Festival Lisboa

Joaquim de Almeida e Daniela Ruah voltam a ser os embaixadores do evento, que terá a programação espalhada pelo Cinema São Jorge, Teatro Tivoli e Capitólio.
DN/Lusa
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A atriz Katie Holmes, o ator e realizador Edward Burns e o humorista W. Kamau Bell estão entre os convidados norte-americanos do Tribeca Festival Lisboa, que, à terceira edição, vai decorrer em dezembro em espaços da Avenida da Liberdade. A organização tinha já anunciado em junho a presença do ator Alec Baldwin.

Depois de, em junho, a organização ter anunciado a mudança de local, da zona do Beato para a Avenida da Liberdade, e a transição para dezembro, entre os dias 09 e 13, esta quarta-feira, 7 de outubro, foi revelada parte da programação, com “novos formatos que expandem a experiência” para lá do cinema.

É o caso do “Tribeca Night Live”, com “conversas, humor, música e performance ao vivo ao longo de três noites, cada uma com uma identidade própria”, com a presença do humorista norte-americano W. Kamau Bell, da atriz portuguesa Daniela Ruah e do humorista português Luís Franco-Bastos.

A programação de cinema, com cada sessão a custar 15 euros, incluirá os filmes “Finnegan’s Foursome”, do ator e realizador Edward Burns, “The Accompanist, de Zach Woods, - com a presença de ambos em Lisboa -, além “Here I’m Alive”, de Joshua Z. Weinstein, “Queen at Sea”, de Lance Hammer, “Josephine”, de Beth de Araújo, e “The Incomer”, de Louis Paxton.

Do cinema português destacam-se os filmes “O Dia Mais Feliz da Minha Vida”, de Vicente Alves do Ó, “Também Tu Clara”, de António Borges Correia, “Vindima”, de Luís Galvão Teles, “Viagens entre Estrelas e Ondas”, de Cláudio Jordão, “6:06”, de Tekla Taidell, e “Mulherzinha”, de Bárbara Tinoco.

Os filmes “Bom Dia (Uma Espécie de Oração)”, de Diogo Brito, “My Type”, de Daniela Ruah, e “Prova de Cor”, de Joana Botelho, integram uma seleção de curtas-metragens.

A vertente de música, num cruzamento com cinema, contará com o concerto “Xmas with Mozart”, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, para assinalar os 270 anos do nascimento do compositor Wolfgang Amadeus Mozart, e ainda com uma atuação da dupla portuguesa de música eletrónica MXGPU, que fará uma performance em torno do filme “Metropolis” (1927), de Fritz Lang.

Joaquim de Almeida e Daniela Ruah voltam a ser os embaixadores do Tribeca Festival Lisboa, que terá a programação espalhada pelo Cinema São Jorge, Teatro Tivoli e Capitólio.

Está ainda por anunciar a programação de entrada gratuita, assim como a que é dedicada a conversas e aos ‘podcasts’ ao vivo.

O Tribeca Festival Lisboa 2026 é coorganizado pela Impresa, pela Tribeca Enterprises e pela Lisboa Cultura, a empresa municipal de gestão de equipamentos culturais.

O festival foi fundado em Nova Iorque, em 2001, pelo ator Robert De Niro e pela produtora Jane Rosenthal, como ponto de encontro do cinema independente e de novos talentos, mas foi-se transformando num evento de ‘storytelling’, focado na partilha de histórias em diferentes formatos.

Em 2024, o festival aconteceu pela primeira vez na Europa, tendo a organização escolhido Lisboa, numa parceria com a estação de televisão SIC, a OPTO - ambas do grupo Impresa - e a Câmara Municipal de Lisboa.

Em junho, o grupo Impresa justificava que a mudança de local para a zona da Avenida da Liberdade “reflete a evolução contínua do festival para uma experiência cultural à escala da cidade, profundamente enraizada na própria Lisboa”.

Na altura foi ainda anunciado que a parceria entre a Tribeca Enterprises e o Grupo Impresa se prolongaria até 2028.

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