Ator Idris Elba testou positivo ao coronavírus

O ator inglês Idris Elba anunciou nas redes sociais que testou positivo ao covid-19 mas diz que está bem, sem sintomas da doença.

No vídeo que colocou nas redes sociais, Elba, conhecido por séries como Luther e filmes como RocknRolla, disse que não tinha sintomas para já e que tem estado isolado desde que julgou ser possível ter estado exposto ao vírus.

"Fiquem em casa e sejam pragmáticos. Irei dando informações sobre o meu estado, Nada de pânico", escreveu.

O ator, realizador e DJ também pediu aos seguidores que "pensem realmente no distanciamento social e em lavar as mãos". Elba aconselhou ainda a não desvalorizarem a doença e a fazerem teste se sentirem os sintomas: "Existem pessoas que não estão a apresentar sintomas e que podem espalhar facilmente. Então agora é a hora de ficar mesmo vigilante, lavar as mãos e manter distância, ok?"

Idris Elba junta-se a uma lista crescente de nomes conhecidos do entretenimento que contraíram o vírus. O ator Tom Hanks e e a mulher Rita Wilson, também testaram positivo à doença. A atriz e modelo nascida na Ucrânia Olga Kurylenko é igualmente uma das infetadas com o coronavírus.