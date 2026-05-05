Margarida Correia olha para o retrato de Rosa Serra Lopes, que concluiu o curso de enfermeira paraquedista em 1968.
Margarida Correia olha para o retrato de Rosa Serra Lopes, que concluiu o curso de enfermeira paraquedista em 1968. Foto: Paulo Spranger
Cultura

As memórias de enfermeiras paraquedistas da guerra colonial tornadas visíveis

Margarida Correia retratou e mostra fotografias e objetos pessoais de enfermeiras paraquedistas que participaram na guerra colonial. Exposição 'Mais Alto' estará no MAAT Central até 5 de outubro.
Carla Alves Ribeiro
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