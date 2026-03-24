Filmagens de 'Para o Inferno'(2016): Herzog na companhia dos vulcões
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Cultura

As aventuras de Werner Werzog no país da verdade

Cineasta de 'Fitzcarraldo' continua a ser um explorador deste mundo em que tudo passa pela Internet: 'O Futuro da Verdade' é um livrinho sobre como viver (e sobreviver) no “admirável mundo em rede”.
João Lopes
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Werner Herzog

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