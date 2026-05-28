Cultura

Arte para todos os gostos para ver na Cordoaria Nacional. Veja as imagens

Na 9.ª edição da ARCOlisboa 84 galerias expõem obras dos artistas que representam, a maioria delas portuguesas e espanholas. A diversidade das propostas é grande e para todos os bolsos.
A ARCOlisboa abriu esta quinta-feira, 28 de maio e encerra no domingo.
A ARCOlisboa abriu esta quinta-feira, 28 de maio e encerra no domingo. Foto: Leonardo Negrão
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A ARCOlisboa abriu ontem com a presença da ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que iniciaram a visita ao evento que decorre na Cordoaria Nacional pela exposição Timescape do artista Jorge Martins, no Torreão Nascente. A governante e o autarca, entre outras personalidades da vida cultural nacional, percorreram a mostra com 60 obras e trocaram palavras com o artista, de 86 anos.

Óscar Faria, o curador da exposição de Jorge Martins, revela que a ministra da Cultura perguntou ao artista qual dos quadros ali expostos era o seu preferido. O artista diz que não tem nenhum preferido, mas escolheu um quadro em óleo sobre tela cujo título dá o nome à exposição. Começou a ser feito em 2009 e foi concluído este ano. Diz Jorge Martins que as obras expostas são recentes, foram criadas desde pandemia. “O que me interessa na arte é criar qualquer coisa que seja mais forte do que a realidade. Portanto, uma metarrealidade. É uma ambição excessiva, mas sem ambição excessiva não se faz nada, não vale a pena”, diz o artista ao DN.

Artista Jorge Martins fala com a ministra da Cultura e Carlos Moedas sobre a sua exposição intitulada 'Timescape', no Torreão Nascente da Cordoaria Nacional.
Artista Jorge Martins fala com a ministra da Cultura e Carlos Moedas sobre a sua exposição intitulada 'Timescape', no Torreão Nascente da Cordoaria Nacional.Foto: Leonardo Negrão

A comitiva oficial continuaria depois a visita ao resto da feira, nesta 9ª edição com 84 galerias de 18 países, a maioria portuguesas (30) e espanholas (18). Ontem a feira foi só para profissionais, mas a partir de hoje e até domingo, quando encerra, está aberta ao público a partir das 14 horas, com entrada gratuita para até aos 25 anos.

Fotogaleria com o olhar de Leonardo Negrão

José Pedro Croft no espaço da galeria Nuno Centeno.
José Pedro Croft no espaço da galeria Nuno Centeno.
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