Apurados os dez finalistas do Festival da Canção 2026

A segunda semifinal do Festival da Canção 2026 aconteceu este sábado. Estão apurados os dez finalistas que disputam a final no dia 7 de março. A canção vencedora representará Portugal na Eurovisão.
Carla Alves Ribeiro
A segunda semifinal do Festival da Canção 2026 decorreu este sábado, 28 de fevereiro, e foram apurados cinco finalistas, quatro deles escolhidos através da combinação do voto do júri e do público e um exclusivamente pelo voto do público.

Bandidos do Cante , com Rosa, João Ribeiro, com Canção do Querer, Sandrino, com Disposto a Tudo, Silvana Peres, com Não Tem Fim, foram escolhidos pelo voto conjunto de júri e público. Gonçalo Gomes, com Doce Ilusão foi apurado com os votos do público.

A estes concorrentes juntam-se aqueles que foram apurados na primeira semifinal: André Amaro, com Dá-me a Tua Mão”, Dinis Mota, com Jurei, EVAYA, com Sprint,  Marquise, com Chuva, e Nunca Mates o Mandarim, com Fumo.

A final do Festival da Canção 2026 realiza-se a 7 de março e as atuações das dez canções apuradas podem ser revistas no YouTube oficial do Festival da Canção.

Festival da Canção 2026

