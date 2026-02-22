Eis os cinco primeiros finalistas do Festival da Canção 2026. Veja os vídeos

Numa gala que decorreu na noite deste sábado, 21 de fevereiro, foram conhecidos os cinco primeiros finalistas do Festival da Canção 2026. Este ano, a escolha de quatro dos apurados foi dividida entre o júri, composto por Diana Vilarinho, Lena d’Água, Joana Espadinha, Mário Rui Vieira e Tó Cruz, cuja votação contou em 50% para o resultado final, e os votos do público, que responderam pela outra metade do resultado de cada candidato.Neste formato, os quatro selecionados foram:Nunca Mates o Mandarim – “Fumo“.Marquise – “Chuva“.Dinis Mota – “Jurei“.EVAYA – “SPRINT“.O quinto finalista, escolhido exclusivamente pelo público, foi:André Amaro – “Dá-me a Tua Mão“.A gala teve também momentos musicais especiais. Júlio Resende e Paulo Lapa fizeram uma homenagem ao Festival da Canção de 1976. Foi a edição única em que Carlos do Carmo interpretou todas as canções a concurso.Já cantor e compositor Luca Argel fez uma apresentação com Nani Medeiros, Karla da Silva e outros músicos brasileiros para revisitar alguns dos grandes sucessos dos Festivais de Música Popular Brasileira (MPB), o evento “irmão” do Festival da Canção que marcou a história da música no Brasil nos anos de 1960.A segunda semifinal vai ser realizada no sábado, 28 de fevereiro. Estão na disputa Bandidos do Cante, Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Inês Sousa, Jacaréu e Ana Margarida, João Ribeiro, Sandrino, Silvana Perez. A final do concurso será a 7 de março. O vencedor do Festival da Canção vai representar Portugal no Festival da Eurovisão, que será realizado em maio em Viena, na Áustria. O evento estará envolto em polémica, já que vários dos artistas nacionais que disputam as semifinais admitiram não ir ao evento europeu como forma de boicote pela participação de Israel no concurso..Morreu Willie Colón, lenda da salsa. Tinha 75 anos.André Murraças em 'one man show' com 'O Meu Amigo Freddy Krueger' no São Luiz