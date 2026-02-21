Morreu Willie Colón, lenda da salsa. Tinha 75 anos

O norte-americano Willie Colon, considerado uma lenda da salsa, pioneiro do trombone, vocalista e compositor, morreu este sábado, 21 de fevereiro, aos 75 anos.A notícia foi avançada pela família nas redes sociais do músico, não tendo sido divulgada a causa da morte.Filho de pais porto-riquenhos, Willie Colón nasceu no Bronx, Nova Iorque, tendo gravado dezenas de álbuns, incluindo La Gran Fuga em 1970 e El Juicio em 1972. Tinha apenas 15 anos quando assinou o seu primeiro contrato com uma editora, a Fania, tendo dois anos depois (em 1967) lançado o seu primeiro álbum, El Malo, que vendeu mais de 300 mil exemplares, de acordo com a sua biografia no site da Filarmônica de Los Angeles.A música de Colón combinava elementos de jazz, rock e salsa, incorporando ritmos da música tradicional de Cuba, de Porto Rico, do Brasil e de África. Em 2004, recebeu um prémio de carreira atribuído pela Academia Latina de Artes e Ciências Fonográficas.