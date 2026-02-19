André Murraças em 'one man show' com 'O Meu Amigo Freddy Krueger' no São Luiz

“É um solo de teatro escrito, interpretado e encenado por André Murraças, inspirado na sua adolescência”. É assim que a peça O Meu Amigo Freddy Krueger, que estreou ontem no Teatro São Luiz, em Lisboa, é apresentada.\u0010André Murraça usa a personagem de Freddy Krueger, dos filmes Pesadelo em Elm Street, para abordar temas como “bullying, a gordofobia e a homofobia” que marcaram a sua vida na escola nos anos 1990. “O lado queer volta a estar presente na criação deste autor. O estranho, o diferente da sua adolescência é posto em contraste (ou equiparação) com a feiura da personagem Freddy Krueger – um monstro com a cara queimada que ataca jovens de liceu nos seus pesadelos e os mata por vingança”, explica-se no texto publicado na coleção Livrinhos de Teatro nº 194, Artistas Unidos/ Livros Snob. .Pode um filme de terror apaziguar o sofrimento de quem é olhado de maneira diferente? “Muitos adolescentes queer viam na aberração das personagens uma materialização de que não estavam sozinhos. E quando essas personagens têm super-poderes, ou são temidos pelos outros, isso dá-lhes uma sensação catártica de empoderamento. Não há moral, não há medo”, lê-se ainda.Que traumas causam as crianças umas às outras? Pode o terror cinematográfico ser menor do que o terror da vida real? Questões abordadas nesta peça com uma cenografia imersa em referências da cultura pop. Estará em cena até 1 de março na sala Mário Viegas. O fotojornalista Leonardo Negrão assistiu ao ensaio de imprensa. Veja as imagens.