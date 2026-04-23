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Cultura

'Aprender'. Estar na escola e aprender, eis a questão

Com o documentário 'Aprender', Claire Simon observa o dia a dia de uma escola nos subúrbios de Paris, celebrando o trabalho dos professores sem ceder a lugares-comuns sobre a infância.
João Lopes
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