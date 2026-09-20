Ao ritmo dos Nandayapa, uma família mexicana com a marimba nos genes

“Nunca houve uma situação de ‘por seres mulher não podes’. Pelo contrário: se gostas, experimenta. Quando comecei, contavam-se pelos dedos as mulheres que tocavam marimba”, conta Tania Nandayapa, que com o pai Mario e os irmãos Mario Jr. e Daniel formam o Mario Nandayapa Quartet, que este mês esteve em Portugal para a participar na festa nacional do México. Extraordinários em palco a tocar Marimba.

São herdeiros de uma tradição de marimbistas que tem cerca de um século e que nasceu em Chiapa de Corzo, terra no estado de Chiapas, o mais ao sul do México, quando o marceneiro e músico Norberto ofereceu ao filho Zeferino uma pequena marimba e criou um génio. “O meu pai transcendeu com a marimba. Foi ele que a levou praticamente a várias partes do mundo”, explica Mario.

Zeferino Nandayapa foi depois estudar Direção de Orquestra no Conservatório Nacional de Música, na Cidade do México, e isso levou-o a incluir elementos clássicos na marimba, de forma tão fascinante que se tornou um embaixador musical do México. A sua composição mais célebre é Fantasia Profana, tanto na versão para marimba como na versão para marimba e orquestra sinfónica, explica Mario, que ele próprio recebeu de Zeferino uma pequena marimba para tocar quando era ainda muito jovem. O mesmo aconteceu depois com Mario Jr., Daniel e Tania, conta Patricia, a mãe dos três, que não é música mas os acompanha por todo o lado, “como fotógrafa e arquivista”. Recordando o fascínio dos filhos pela marimba desde muito pequenos, escutando concertos, Patricia conta: “Diziam-me: como é possível manteres três crianças sentadas a ouvir o pai? Eu achava que não têm de ser irrequietas por natureza. Depende do que lhes ensinamos.”

Sobre os filhos manterem esta paixão pela marimba, Mario diz sentir “uma grande satisfação e orgulho. É muito especial vê-los decidir continuar neste caminho e, ao mesmo tempo, levar o nosso trabalho mais longe, contribuindo com as suas próprias ideias e perspetivas”.

Os mexicanos têm o seu Dia Nacional a 16 de setembro, relembrando o momento em 1810 em que Miguel Hidalgo gritou pela independência face a Espanha. No domingo 13, no Mercado da Ajuda, em Lisboa, uma festa da comunidade, com a presença do embaixador Bruno Figueroa, celebrou a data com muita música, gastronomia e bebida, tudo áreas em que os mexicanos dão cartas.

O Mario Nandayapa Quartet tocou clássicos mexicanos como Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez, Huapango, de José Pablo Moncayo; La Bikina e Qué Bonita es mi Tierra, ambos de Rubén Fuentes. “Se falarmos também das peças tradicionais que fazem parte do nosso repertório, devemos incluir Cielito Lindo, de Quirino Mendoza y Cortés”, acrescenta Mario.

A versatilidade da marimba é tanta que o repertório pode ser adaptado à audiência. Por exemplo, no sábado 12, no âmbito do Festival Terras Sem Sombra, em Vila Nova de Milfontes, o Mario Nandayapa Quartet interpretou Tocata e fuga em ré menor, BWV 565, de Johann Sebastian Bach e Dança ritual do Fogo, de Manuel de Falla. Quem esteve no Forte de São Clemente, aberto ao público por generosidade do casal de proprietários americanos Leigh e Richard Schell, pôde também ouvir Fantasia de Chiapas, outra famosa composição de Zeferino Nandayapa, homenagem à terra que o viu crescer.