“A história mexicana é riquíssima em personagens dignas de ópera”
Foto: Leonardo Negrão
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“A história mexicana é riquíssima em personagens dignas de ópera”

O Operafest 2026 começa este quarta-feira no Convento da Cartuxa, em Caxias, com 'Turandot', de Puccini. O DN conversou com o mexicano Rodrigo Garull, que interpretará Calaf. Tenor conta como se apaixonou pela ópera, crescendo num país em que “a música está em todo o lado”.
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