António Manuel Ribeiro, líder dos UHF, que aos 70 anos diz que se sente "muito bem".
António Manuel Ribeiro, líder dos UHF, que aos 70 anos diz que se sente "muito bem". Reinaldo Rodrigues
Cultura

António Manuel Ribeiro: “Temos muita musicazinha para adormecer. Aquilo que ouço às vezes é um vazio”

Os UHF dão um concerto este sábado, 21 de março, no LAV. "Um espetáculo que não é para todos", diz o líder da banda ao DN, porque sucessos como 'Cavalos de Corrida' ou 'Rua do Carmo' ficam de fora.
Carla Alves Ribeiro
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