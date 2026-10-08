Anne Carson e a audácia de pôr em diálogo tradição clássica e literatura contemporânea

Ao longo da sua carreira, Carson desenvolveu uma obra onde se destaca também a sua forma de jogar com as palavras. Um método de escrita que segundo Anders Olsson, presidente do Comité Nobel, “dá origem a obras lúdicas e irónicas que transitam não só entre a poesia clássica e moderna, mas também entre diferentes géneros e formas de arte.”

Além de escritora, Anne Carson é também tradutora. Entre as suas traduções do grego clássico, consideradas obras autónomas, destacam-se If Not, Winter, uma interpretação dos fragmentos poéticos de Safo, e tragédias como Electra e Antigona, de Sófocles, e Bakkhai, de Eurípides.

Publicado em 1986, o ensaio Eros, o amargo e doce lançou, segundo a Academia Sueca, as bases da sua obra posterior. Nele, Carson explora a conceção do amor na poesia de Safo, marcada pela coexistência da dor e prazer.

Este conceito de confronto de diferentes vozes e perspetivas, atravessa também obras como Economy of the Unlost, em que cruza a obra do poeta grego Simónides de Ceos, do século VI a.C., e a do poeta Paul Celan, e Homens nas Horas Vagas, em que estabelece relações entre Tucídides e Virginia Woolf.

Na década de 1990, Carson publicou Vidro, Ironia e Deus, que inclui Ensaio do Vidro, um longo poema sobre a perda e o amor não correspondido. E em 1998 chegou às bancas Autobiografia do Vermelho, apontado como uma das suas obras mais importantes. Nela recupera o mito grego de Gérion, o monstro morto por Héracles, transformando-o numa personagem sensível que vive uma história de amor com o herói que acabará por destruí-lo.

Foi esta a primeira obra de Anne Carson que João Concha quis publicar em Portugal. “Eu comecei por editar o meu livro preferido”, confessa ao DN. E como co-tradutor dessa obra (com Ricardo Marques) admite que “foi provavelmente das coisas mais difíceis de traduzir com que já me cruzei. Para que o português soasse idiomático e, ao mesmo tempo, respeitando o tom do original, foi preciso um trabalho exigente e demorado.”

Apesar da dificuldade, João Concha admite que “não será dos livros de Carson mais difíceis de traduzir”, uma vez que “o registo formal do Autobiografia do Vermelho é mais ou menos uno, do princípio ao fim, é um romance em verso.” E o editor deixa a devida homenagem a Tatiana Faia e Rui Cascais Parada, cada um tradutor de dois livros de Carson.

Publicado em 2001, A Beleza do Marido “narra uma discussão mordaz e sarcástica com um marido infiel, cujos vinte e nove episódios começam, cada um, com versos do poeta romântico John Keats”, recorda num texto publicado no site do Nobel, o presidente do Comité. Para Anders Olsson, outra obra “inesquecível” de Carson é Nox, na qual homenageia o irmão Michael, que morreu na Dinamarca em 2000 após anos de afastamento, através de uma obra que combina fotografias, cartas e textos, apresentada numa caixa com páginas desdobráveis em acordeão.

Entre as obras mais recentes estão Float, de 2016, composta por 22 pequenos livros sobre diferentes temas que podem ser lidos por qualquer ordem, e Wrong Norma, de 2024, que reúne textos de diferentes géneros e explora as relações entre literatura, artes e outras disciplinas.

Fã confesso da agora Nobel, João Concha explica que o que o seduz na escrita da canadiana é “a conjugação de uma certa capacidade de não dizer ou de dizer não dizendo. Ou seja, ela conjuga um tom às vezes elíptico com um tom cortante. E, portanto, esse efeito do inesperado é muito forte. Há passagens muito surpreendentes. Eu acho que dificilmente alguém ficará indiferente, goste ou não da experiência de leitura, à escrita da Anne Carson”.

Quanto a expectativas de vendas agora que a autora venceu o Nobel, o editor confessa: “as edições de Anne Carson por cá tiveram pouca atenção. A receção crítica foi escassa, salvo honrosas exceções” e “parece que foi preciso um Nobel para que as atenções se virassem para a Anne Carson em Portugal.”

O vencedor do Nobel recebe 12 milhões de coroas suecas - mais de um milhão de euros - e na cerimónia em Estocolmo a 10 de dezembro, ser-lhe-à também entregue uma medalha em ouro e um diploma.