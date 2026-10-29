A Floresta de Estelas de Xi’an: uma biblioteca escrita em pedra

Tendo constatado que o papel era suscetível à deterioração, aos ataques de insetos e à destruição em tempos de guerra, os antigos chineses gravavam alguns dos seus textos mais importantes em pedra. Cada estela parecia um enorme livro de pé sobre o chão. Hoje, os visitantes leem as inscrições como se folheassem livros antigos e pesados, nos quais se conservam tanto tradições intelectuais chinesas como histórias vindas de terras distantes através da Antiga Rota da Seda.

Esta biblioteca de pedra teve origem em 1087, durante a Dinastia Song do Norte. O funcionário local Lü Dazhong verificou que numerosas estelas da Dinastia Tang se encontravam abandonadas em zonas baixas, expostas à chuva e ao vento, em risco de se perderem. Para preservar estes preciosos testemunhos históricos, mandou reunir e transferir as estelas para a área em redor do Templo de Confúcio. Assim nasceu a Floresta de Estelas de Xi’an. Nos séculos seguintes, foram sendo continuamente recolhidas novas inscrições, enriquecendo cada vez mais esta extraordinária “coleção”.

Entre os seus tesouros mais importantes encontra-se um conjunto de clássicos confucionistas: os Clássicos em Pedra de Kaicheng.

Durante a Dinastia Tang, a impressão ainda não se tinha generalizado e os livros eram copiados sobretudo à mão. Quanto mais os textos eram copiados, mais frequentes se tornavam as omissões e os erros, levando à distorção gradual dos textos clássicos. Isto era particularmente importante no caso dos clássicos confucionistas, que abordavam questões relacionadas com a vida, a aprendizagem e as relações com a família, os amigos e a sociedade. Estes textos exerceram uma profunda influência sobre a China durante mais de dois mil anos, tendo sido ainda fundamentais na formação dos letrados e nos Exames Oficiais.

Por essa razão, as autoridades decidiram gravar 12 clássicos confucionistas em mais de uma centena de estelas e expô-los publicamente. Seria algo semelhante à publicação, nos nossos dias, de uma edição oficial cuidadosamente revista, com a diferença de que esta versão estava gravada em pedra. Estudiosos de várias regiões deslocavam-se a Chang’an (atual Xi’an) para, caráter por caráter, comparar os seus manuscritos com as inscrições e corrigir eventuais erros.

Os Clássicos em Pedra de Kaicheng funcionavam, assim, como um grande manual de estudo ao ar livre e, ao mesmo tempo, como uma forma extremamente segura de preservar o conhecimento. Numa época sem imprensa moderna, nem internet, era uma solução simples, mas extraordinariamente duradoura.

Estas estelas, porém, não eram apenas suporte textual. Os próprios carateres nelas gravados eram também obras de arte. A Floresta de Estelas é, por isso, um verdadeiro museu de caligrafia chinesa.

Na China, a escrita não serve apenas para transmitir informação: a caligrafia é, por si só, uma arte visual altamente valorizada. As obras de grandes mestres como Ouyang Xun, Yan Zhenqing e Liu Gongquan chegaram até às gerações posteriores através da gravação em pedra. Na história da caligrafia chinesa, a importância destes nomes pode ser comparada à de Camões na história da literatura portuguesa. Ao percorrer a Floresta de Estelas, é possível apreciar estilos muito diferentes de escrita chinesa. Ao longo de mais de mil anos, inúmeros amantes da caligrafia deslocaram-se até lá para copiar e estudar os traços gravados nas estelas.