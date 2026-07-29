“A arquitetura é uma arte lenta. O arquiteto tem de ver para além da encomenda que lhe é feita”
Foto: Facebook de Dominique Perrault
Cultura

“A arquitetura é uma arte lenta. O arquiteto tem de ver para além da encomenda que lhe é feita”

A pretexto da sua passagem pelo Porto para uma conversa com Eduardo Souto de Moura, Dominique Perault falou ao DN da sua obra, desde a Biblioteca Nacional de França ao Velódromo de Berlim, passando pela Universidade Feminina EWHA em Seul. O arquiteto francês explicou ainda a importância do groundscape, a arquitetura de subsolo, e da malha metálica.
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