17 anos, 25 mil quilómetros: a jornada real de um peregrino

Xuanzang chegou a ser recebido pelo imperador Taizong, um dos mais célebres soberanos da Dinastia Tang, tendo recusado o seu convite para ocupar um cargo oficial e dedicado o resto da vida à tradução das escrituras budistas.

Nos últimos 19 anos da sua vida, dirigiu a tradução de 1335 volumes de textos budistas. Ditou também os relatos da sua viagem, posteriormente compilados pelos seus discípulos na obra Registo das Regiões Ocidentais (Da Tang Xiyu Ji), que descreve em pormenor a geografia, a história, as religiões e os costumes de mais de uma centena de países e regiões que visitou. Ainda hoje, a obra continua a ser uma fonte importante para o estudo da Ásia Central e da Índia Antigas.

Para preservar as escrituras e as imagens trazidas da Índia, Xuanzang supervisionou, em 652, a construção de um pagode no Grande Mosteiro da Benevolência, em Chang’an: o atual Pagode do Grande Ganso Selvagem. Segundo uma das hipóteses, o nome remonta a uma lenda indiana registada na sua obra, de acordo com a qual um ganso selvagem se sacrificou para alimentar monges famintos, lançando-se do céu contra o chão. Os monges, agradecidos, construíram um pagode para lhe dar sepultura, ao qual deram o nome de “Pagode do Ganso”.

Atualmente, o Pagode do Grande Ganso Selvagem combina elementos da arquitetura budista indiana com técnicas da arquitetura tradicional chinesa, sendo um dos mais importantes monumentos da Dinastia Tang ainda existentes na China. É também testemunho da gradual integração do budismo, transmitido pela Rota da Seda, com a cultura chinesa. Em 2014, o pagode foi inscrito na Lista do Património Mundial como parte integrante da Rota da Seda: Rede de Rotas do Corredor Chang’an-Tianshan.

Ainda hoje, Xuanzang é uma figura respeitada na Índia e na China. As ruínas de Nalanda assinalam o local onde terá estudado, enquanto o relato da sua viagem continua a ser uma fonte valiosa para o conhecimento da Índia Antiga. Na China, as suas traduções tiveram uma influência profunda no desenvolvimento do budismo e da literatura clássica budista, ao passo que a sua viagem se tornou uma lenda universalmente conhecida.

A viagem de Xuanzang não foi apenas uma peregrinação em busca do conhecimento budista, mas também uma extraordinária jornada de diálogo entre civilizações. No século VII, sem aviões, sem GPS e sem ferramentas de tradução, percorreu milhares de quilómetros a pé e de camelo, aproximando os mundos intelectuais do Leste e do Sul da Ásia e contribuindo para transformar a Rota da Seda num verdadeiro canal de circulação de conhecimentos e crenças.

O Pagode do Grande Ganso Selvagem continua de pé em Xi’an, testemunho silencioso da viagem daquele monge da Dinastia Tang. Sem Rei Macaco, nem poderes mágicos, foram a sede de conhecimento e a força da sua fé que o sustentaram até ao fim.