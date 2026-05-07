Conferências das Regiões arrancam nos Açores no dia 12 de maio

O pontapé de saída para o ciclo de Conferências das Regiões terá lugar na manhã do dia 12 de maio, no Vila Galé Collection São Miguel, situado no centro da capital açoriana, com uma conferência que conta com a co-organização do Açoriano Oriental, o mais antigo jornal português, que, tal como o DN, pertence ao Global Media Group. Contará com a participação do Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, que fará uma intervenção de abertura.O programa deste encontro em Ponta Delgada inclui painéis sobre o impacto do Plano de Recuperação e Resiliência e do programa de fundos Açores 2030, juntamente com reflexões sobre a diversificação da economia açoriana e a sua capacidade de inovar e de atrair investimento. Participam nestes painéis personalidades como Teresa Borges Tiago (professora da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores), Bruno Belo (diretor regional do Empreendedorismo e Competitividade), entre outros decisores e especialistas.Em debate estará também o papel dos Açores no atual momento geopolítico, com uma conversa em palco entre Ana Miguel dos Santos, partner da Deloitte e especialista em Defesa e Segurança, e o almirante António da Silva Ribeiro, ex-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.O último painel contará com Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo, Miguel Netto de Viveiros, Diretor de Área de Empresas do Santander nos Açores, e Luís Rebelo de Sousa, Diretor da PwC Portugal. As Conferências das Regiões são uma iniciativa do Diário de Notícias, com o apoio Grupo Vila Galé e de outras entidades públicas e privadas. Vão decorrer em todo o país, ao longo deste ano..DN arranca em maio com Conferências das Regiões.Turismo e Património vão estar em debate no dia 13, nas Conferências das Regiões em Beja