DN arranca em maio com Conferências das Regiões

O Diário de Notícias vai reforçar a sua presença em todo o território nacional, com o lançamento de um ciclo de conferências onde serão debatidos os grandes desafios das diferentes regiões do país.Este ciclo de eventos conta com o apoio do Grupo Vila Galé, que será o anfitrião das conferências, nas suas unidades hoteleiras situadas no continente e nas ilhas. Haverá também outros parceiros, em cada um dos eventos.Os primeiros eventos terão lugar em Ponta Delgada e Beja, a 12 e 13 de maio, respetivamente. O pontapé de saída para o ciclo de Conferências das Regiões terá lugar na manhã do dia 12, no Vila Galé Collection São Miguel, situado no centro da capital açoriana, com uma conferência que conta com a co-organização do Açoriano Oriental, o mais antigo jornal português, que, tal como o DN, pertence ao Global Media Group. Contará com a participação do Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, que fará uma intervenção de abertura.O programa deste encontro em Ponta Delgada inclui painéis sobre o impacto do Plano de Recuperação e Resiliência e do programa de fundos Açores 2030, juntamente com reflexões sobre a diversificação da economia açoriana e a sua capacidade de inovar e de atrair investimento. Participam nestes painéis personalidades como Teresa Borges Tiago (professora da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores), Bruno Belo (diretor regional do Empreendedorismo e Competitividade), entre outros decisores e especialistas. Em debate estará também o papel dos Açores no atual momento geopolítico, com uma conversa em palco entre Ana Miguel dos Santos, especialista em Defesa e Segurança, e o almirante António da Silva Ribeiro, ex-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O encerramento deverá estar a cargo de Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo. O programa deste evento está ainda a ser ultimado e a sua versão final será divulgada muito em breve, enquanto se aguardam as últimas confirmações.No dia seguinte, a 13 de maio, o ciclo de Conferências das Regiões continua, com um encontro no Vila Galé Collection Vilar do Monte, em Beja, onde vamos debater temas como o papel da valorização do património e do turismo como motores da economia local e regional. Este encontro, que terá lugar entre as 15h00 e as 17h30, contará com a participação do presidente da Câmara Municipal de Beja, Nuno Palma Ferro, que fará uma intervenção inicial. Seguir-se-á um painel de debate que contará com as participações de Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, João Laranjeira (administrador do Crédito Agrícola), José Pedro Salema (presidente da EDIA).Os programas finais dos dois eventos serão divulgados nos próximos dias.Para inscrições e mais informações, por favor contacte a nossa equipa através do email eventos@dn.pt.