Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpEPA/JIM LO SCALZO
Ciência

Trump diz que única restrição de que a IA precisa é de um Presidente como ele nos EUA

Trump acusou opositores da IA de "traidores" e de estarem em "conspiração", reforçando a importância de investimento na tecnologia. "Não matem a galinha dos ovos de ouro", escreveu nas redes sociais.
André Certã
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O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta segunda-feira, 14 de setembro, que a única restrição que a inteligência artificial necessita é de um "presidente forte e inteligente" com "alto QI", referindo-se a si próprio ao sublinhar que os "EUA têm isso a rodos".

O líder norte-americano comentou assim os apelos de vários executivos das principais empresas tecnológicas desenvolvedoras da IA, que vieram a público pedir que se desacelere a evolução desta tecnologia, de modo a evitar o que consideram riscos para a própria humanidade.

Trump, na sua rede Truth Social, disse que a sua administração já tinha impedido "pessoas da IA de fazerem coisas más ou potencialmente más".

Uma delas, acrescentou, foi o CEO da Anthropic, Dario Amodei, que foi o primeiro dos executivos a fazer este apelo. Para Trump, o executivo está agora "a fingir ser 'um anjinho' e vai continuar a fazê-lo".

Trump elogiou "o poder regulatório e criminal tremendo" que o governo norte-americano já tem sobre estas empresas e denunciou "uma conspiração doentia contra a IA e os data centers".

"O único país que está contente com isto é a China", acrescentou Trump, repetindo o foco na corrida à IA que os EUA querem disputar com Pequim, já referido em declarações no domingo.

"QUEM GANHAR A IA, GANHA! Estamos à frente da China e de todos os outros, e continuaremos assim. Teóricos da conspiração, traidores e divulgadores de informações confidenciais, CUIDADO!", lê-se ainda.

Noutro post, o Presidente dos EUA escreveu que o crescimento exponencial da IA e dos data centers está acontecer precisamente "porque os EUA vão à frente de todos os outros países, e por muito".

"Não matem a galinha dos ovos de ouro", concluiu o líder norte-americano.

JD Vance diz que pedido de regulação parece um "cavalo de tróia"

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, alinhou com o Presidente falando aos jornalistas esta segunda-feira, tendo assumido que há "obviamente riscos para a IA" mas que também há "alguns benefícios".

"Tenho de dizer que, a título pessoal, sinto-me um pouco desconfortável com o facto de haver tantas empresas de tecnologia de ponta na área da IA que, de certa forma, se dirigem ao governo e imploram-lhe que as regule", disse Vance, considerando ainda que lhe parecia "um pouco como um cavalo de Tróia".

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