Trump diz que única restrição de que a IA precisa é de um Presidente como ele nos EUA

Uma delas, acrescentou, foi o CEO da Anthropic, Dario Amodei, que foi o primeiro dos executivos a fazer este apelo. Para Trump, o executivo está agora "a fingir ser 'um anjinho' e vai continuar a fazê-lo".

Trump elogiou "o poder regulatório e criminal tremendo" que o governo norte-americano já tem sobre estas empresas e denunciou "uma conspiração doentia contra a IA e os data centers".

"O único país que está contente com isto é a China", acrescentou Trump, repetindo o foco na corrida à IA que os EUA querem disputar com Pequim, já referido em declarações no domingo.

"QUEM GANHAR A IA, GANHA! Estamos à frente da China e de todos os outros, e continuaremos assim. Teóricos da conspiração, traidores e divulgadores de informações confidenciais, CUIDADO!", lê-se ainda.

Noutro post, o Presidente dos EUA escreveu que o crescimento exponencial da IA e dos data centers está acontecer precisamente "porque os EUA vão à frente de todos os outros países, e por muito".

"Não matem a galinha dos ovos de ouro", concluiu o líder norte-americano.