Programa para levar alunos do secundário para o mundo da ciência prolonga inscrições até 1 de julho

Dar a conhecer o mundo da ciência a alunos do ensino secundário é o principal objetivo do "Ser Ciência", programa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) que vai realizar a sua 11.ª edição entre os dias 20 e 24 de julho. As inscrições, previstas encerrar no domingo, 28 de junho, foram prolongadas até quarta-feira, 1 de julho.Este ano, o programa vai ter 104 vagas em 21 projetos de áreas que vão da biologia à engenharia, da física à informática. Um destes projetos pretende desafiar os jovens "a identificar cogumelos através do ADN" e um outro que quer analisar e perceber o chocolate e porque muda de forma ao derreter, por exemplo. Há ainda um projeto para perceber o que é a energia escura e "o tema da expansão cada vez mais rápida do universo". E ainda se pretende construir um forno solar e um carro solar, para por em prática as energias renováveis.“Este é um evento que já estabeleceu o seu lugar e que gera um entusiasmo que nos deixa muito felizes e orgulhosos. Estamos preparados para receber os jovens estudantes e para lhes mostrar as variadas formas e feitios fascinantes que a ciência pode assumir”, explica Conceição Freitas, Diretora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em comunicado. As candidaturas estão disponíveis no site da FCUL e quem for selecionado terá de pagar 55 euros para a inscrição, indica a instituição..O Legado de Carolina: a semente científica que regressa a Portugal para desafiar a dor e reter talento.Leonor Beleza. "A ciência não tem e não deve ter fronteiras"