Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA
O administrador da NASA Jared Isaacman com a tripulação da missão Artemis II, (da esq. para a dta.) os especialistas Jeremy Hansen e Christina Koch, o piloto Victor Glover e o comandante Reid Wiseman.
Ciência

Partida da 'Artemis II' para a Lua marcada para esta quarta-feira. A Humanidade volta a mergulhar no espaço profundo

Depois de sucessivos adiamentos e uma mudança radical de estratégia, astronautas deixarão, pela primeira vez em mais de 50 anos, a órbita próxima da Terra, rumo ao nosso satélite natural — mas o destino final já não é apenas o que imaginávamos.
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