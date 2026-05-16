Papa Leão XIV visita França de 25 a 28 de setembro

O papa Leão XIV irá realizar uma viagem apostólica a França, entre 25 a 28 de setembro deste ano, anunciou este sábado, 16 de maio, a Santa Sé.“Acolhendo o convite do chefe de Estado e das autoridades eclesiásticas do país, bem como o do diretor-geral da Unesco, o Santo Padre Leão XIV fará uma viagem apostólica à França de 25 a 28 de setembro de 2026 e visitará a sede da referida Organização”, diz o comunicado publicado na sala de imprensa da Santa Sé.Esta viagem a França será a quinta internacional do Papa Leão XIV, depois de ter visitado a Turquia e o Líbano (27 de novembro a 2 de dezembro de 2025), o Principado de Mónaco (28 de março), África (13 a 23 de abril) e a Espanha (6 a 12 de junho). .Quatro papas já visitaram Fátima. Haverá um quinto no Santuário?.“Não é possível compreender o papa Leão XIV sem compreender \no seu tempo no Peru”