Efígies de Netanyahu e Trump num protesto em Teerão, em janeiro.
Efígies de Netanyahu e Trump num protesto em Teerão, em janeiro.Foto: Abedin Taherkenareh/EPA
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Irão ameaça com forte retaliação se infraestruturas petrolíferas da ilha de Kharg forem atacadas

O ataque dos EUA à ilha iraniana de Kharg focou-se, para já, em alvos militares. Irão avisa que tem na mira infraestruturas de petróleo e gás de empresas que cooperam com os EUA na região.
Sónia Santos Pereira
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O Irão ameaçou este sábado, 14 de março, atacar infraestruturas de petróleo e gás de empresas que cooperam com os EUA na região caso Donald Trump determine um ataque às instalações petrolíferas iranianas da ilha de Kharg.

Trump revelou já que as forças norte-americanas efetuaram sexta-feira um ataque aéreo à pequena ilha iraniana no norte do Golfo Pérsico, mas centrado em alvos militares.

Contudo, o Presidente dos EUA não afastou a possibilidade de uma ação contra as infraestruturas petrolíferas do Irão em Kharg. Ameaçou mesmo avançar se o Irão bloquear a passagem de navios pelo estreito de Ormuz.

A ilha de Kharg tem uma importância crucial para o Irão. Apesar da sua pequena dimensão (cerca de oito quilómetros de comprimento), é o terminal de exportação de 90% dos carregamentos de petróleo do Irão. As infraestruturas da ilha têm capacidade para carregar cerca de sete milhões de barris por dia. No território, podem também atracar até dez superpetroleiros em simultâneo.

Ainda há duas semanas - a guerra americana-israelita contra o Irão começou a 28 de fevereiro -, saíam da ilha cerca de 1,7 milhões de barris de petróleo bruto por dia, a maior parte com destino à China.

Um ataque às infraestruturas petrolíferas de Kharg teria consequências na escalada dos preços do petróleo, que sexta-feira atingiram o maior valor dos últimos quatro anos.

Desde o início da guerra, a ilha assegurou a exportação de 13,7 milhões de barris de petróleo.

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