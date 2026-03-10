Sporting quer continuar a sonhar na Champions frente ao Bodo/Glimt

O Sporting entra esta quarta-feira em campo para disputar a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Bodo/Glimt, num desafio que se prevê exigente no Aspmyra Stadion, na Noruega. Na antevisão da partida, o treinador Rui Borges destacou a ambição da equipa leonina, mas também deixou claro que a formação norueguesa merece total respeito.Para Rui Borges, atingir este patamar da competição representa também um momento especial na sua carreira. O treinador assumiu que chegar a esta fase é um objetivo que qualquer técnico ambiciona alcançar. “Enquanto treinador, aquilo que sinto é o sonho. Estar aqui é o ponto alto de qualquer treinador. É um sonho estar aqui, desfrutar e marcar o meu trajeto de forma bastante positiva”, explicou, acrescentando que esse sentimento também é partilhado pelo grupo de trabalho. Rui Borges destacou a intensidade física da equipa norueguesa e a capacidade que tem demonstrado na competição europeia. “Jamais podemos menosprezar o Bodo. A nível físico é um adversário muito forte. Está entre as duas ou três equipas da Champions que mais correm. É uma equipa muito confortável com e sem bola, compacta e intensa. Vai exigir muito de nós”, referiu.Entre as dúvidas para o encontro está a utilização de Nuno Santos, que regressa após uma longa lesão. O treinador lembrou que o jogador ainda está em fase de recuperação total. “O Nuno vem de uma paragem muito longa, de uma lesão gravíssima. A parte técnica e tática está lá, é um jogador extraordinário, mas fisicamente ainda não é o Nuno que conhecemos. É um guerreiro e, se há alguém que pode passar por isto e voltar ao mesmo nível, é ele.”.Ao lado do treinador esteve Francisco Trincão, escolhido para representar os leões na conferência de imprensa. O jogador reconheceu que o encontro apresenta desafios adicionais, nomeadamente o relvado sintético e o clima, mas garantiu que esses fatores não podem servir de desculpa. “Não pode servir de desculpa. Viemos com tempo para nos habituarmos ao sintético e ao frio”.Trincão também elogiou o percurso recente do adversário, mas sublinhou que o foco principal está no desempenho da equipa portuguesa. “Sabemos que são uma grande equipa, muito coesa, que defende bem e é forte no contra-ataque, muitas vezes a jogar ao primeiro toque. Mas nós também temos as nossas armas.”Antes, o treinador do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, também antecipou um jogo exigente frente ao Sporting. Destacou a qualidade coletiva da equipa portuguesa, que considera uma das formações de topo do futebol europeu.O técnico norueguês reconheceu que a sua equipa terá pela frente um adversário com uma identidade ofensiva muito marcada. Segundo Knutsen, o Sporting é uma equipa que gosta de assumir riscos e de jogar em espaços largos, mas que, ao mesmo tempo, procura manter equilíbrio nas diferentes fases do jogo. Por isso, acredita que os leões também terão atenção ao resultado ao longo da partida, mesmo quando estiverem em momentos de ataque. “Sabemos que vamos defrontar uma equipa de topo na Europa. Eles conhecem-nos e nós conhecemo-los, por isso não há segredos. Precisamos de fazer uma grande exibição e estar preparados para um jogo físico e de grande intensidade”, afirmou.Knutsen recordou ainda os recentes triunfos frente a equipas portuguesas, como FC Porto e SC Braga, mas fez questão de salientar que o desafio frente ao Sporting será diferente. Para o técnico, apesar desses resultados positivos, o conjunto lisboeta apresenta características próprias e um nível competitivo muito elevado.Outra das questões abordadas foi a diferença de ritmo competitivo entre as duas equipas. Enquanto o Sporting soma vários jogos oficiais em 2026, o Bodo/Glimt encontra-se ainda numa fase inicial da temporada. Knutsen admitiu que essa realidade pode ter impacto, embora não tenha certezas sobre qual dos lados poderá beneficiar dessa situação, lembrando que normalmente é vantajoso ter a época em andamento.Em relação às individualidades do adversário, o treinador destacou o colombiano Luis Suárez, que considera um jogador de grande qualidade e com forte instinto goleador. “Ele é inteligente e tem capacidade para aparecer nos momentos decisivos, mas o Sporting tem vários jogadores de topo. O mais importante é pensarmos na forma como vamos defender e atacar contra uma equipa muito forte”, concluiu.O percurso do FK Bodø/Glimt na Liga dos Campeões tornou-se uma das histórias mais surpreendentes do futebol europeu. Proveniente de uma pequena cidade do norte da Noruega, acima do Círculo Polar Ártico, o clube construiu uma campanha histórica, eliminando adversários de enorme dimensão financeira e competitiva. A caminhada começou ainda nas fases preliminares, onde a equipa norueguesa garantiu a qualificação ao ultrapassar o Sturm Graz. Depois de uma vitória expressiva por 5–0 na primeira mão, o Bodø/Glimt confirmou o apuramento apesar de perder por 2–1 na segunda. Este primeiro passo revelou a capacidade ofensiva da equipa e a eficácia do modelo de jogo implementado pelo treinador, baseado numa pressão intensa, transições rápidas e mobilidade constante no ataque.Já na fase de liga da competição, disputada no novo formato com uma tabela única de 36 clubes, o conjunto norueguês defrontou adversários de grande reputação europeia, como Juventus, Mónaco, Borussia de Dortmund e Tottenham. Apesar de alguns resultados adversos, a equipa demonstrou competitividade, incluindo um empate fora com o Dortmund, que evidenciou a sua capacidade para discutir jogos contra clubes de ligas mais poderosas. O momento que consolidou a reputação europeia do Bodø/Glimt surgiu na vitória sobre o Manchester City. Pouco depois, confirmou a qualidade da campanha com um triunfo no terreno do Atlético de Madrid, resultado que garantiu matematicamente a presença na fase a eliminar da prova. Nos oitavos de final eliminou o Inter de Milão. Foi a primeira vez que um clube norueguês ganhou uma eliminatória da Liga dos Campeões nesta fase da prova. .Sporting vai defrontar o Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões.Diário de Notícias reforça edição de sexta-feira com novo suplemento DN Sport