Diário de Notícias reforça edição de sexta-feira com novo suplemento DN Sport

O Diário de Notícias vai reforçar, já a partir desta sexta-feira, 6 de março, a sua edição de fim-de-semana, com a publicação de um suplemento semanal dedicado ao Desporto. O novo caderno vem diversificar a oferta do DN à sexta-feira, nas bancas e no digital, que também já conta com o suplemento Dinheiro Vivo, dedicado à Economia. A cobertura jornalística do Desporto, todo o Desporto, do futebol às modalidades com menos exposição mediática, faz parte da história do DN e o novo suplemento vem honrar essa tradição. Ao grande tema da semana e restante atualidade noticiosa juntam-se novas rubricas como o Entrelinhas (histórias que não fizeram manchetes, nem foram destaque de última hora, mas que merecem muito ser contadas), a Rota Tropical (em parceria com o DN Brasil, ligando os dois lados do Atlântico em redor dos protagonistas, acontecimentos e projetos desportivos que dão que falar do país do samba ao país do fado) ou o Dinheiro em Campo (um olhar sobre os grandes negócios e números que marcam este setor de atividade). O histórico arquivo fotográfico do DN também terá aqui o seu espaço num portefólio semanal, assim como a importância que a prática de desporto tem para a promoção de um estilo de vida saudável. Semanalmente, os jornalistas do DN vão também identificar acontecimentos desportivos que merecem ser seguidos com atenção durante os dias seguintes. Tudo isto terá vida nas nossas plataformas digitais, onde o ciclo noticioso é acompanhado em permanência numa secção especial no site www.dn.pt.