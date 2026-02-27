Luis Suárez é uma das principais armas dos leões na Champions.
Sporting vai defrontar o Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões

Os leões jogam a primeira mão na Noruega no dia 10 ou 11 de março. Se ultrapassarem esta eliminatória, os campeões nacionais defrontam o vencedor do Bayer Leverkusen-Arsenal.
Carlos Nogueira
O Sporting vai jogar com os noruegueses do Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões, cuja primeira mão está marcada para os dias 10 ou 11 de março e a segunda para 17 ou 18 do mesmo mês.

Esta será a primeira vez que os leões defrontam esta equipa norueguesa que é a grande sensação desta edição da Champions, tendo chegado até aqui graças a uma série de quatro vitórias consecutivas, as primeiras nesta competição na qual é um estreante. No confronto com as equipas portuguesas, o Bodo/Glimt venceu em casa o FC Porto por 3-2 e o Sp. Braga no Minho por 2-1 na Liga Europa da época passada.

O Bodo/Glimt estava em posição de eliminação na fase de liga, mas as vitórias por 3-1, em casa, com o Manchester City, e fora por 2-1 com o Atlético de Madrid, garantiram um lugar no play-off no qual, surpreendentemente, afastaram o Inter Milão, líder da série A italiana com triunfos em casa por 3-1 e fora por 2-1.

Uma das grandes dificuldades que o Sporting vai enfrentar será o relvado sintético do estádio Aspmyra, com capacidade para apenas 8270 espectadores, mas também o frio do Circulo Polar Ártico, onde se localiza a pequena cidade de Bodo, com cerca de 54 mil habitantes. Aliás, o primeiro jogo será precisamente na Noruega.

O clube quatro vezes campeão norueguês, que há nove anos estava na segunda divisão, está neste momento a iniciar uma nova época, tendo a supertaça com o Molde marcada para 6 de março, precisamente o fim de semana que antecede o jogo com o Sporting, sendo que entre os dois jogos com os leões tem o primeiro jogo da liga norueguesa em casa do Sarpsborg 08.

No plantel treinado há nove épocas por Kjetil Knutsen, destacam-se os avançados Jens Petter Hauge, que já representou o AC Milan, e Kasper Hogh, dinamarquês que contabiliza quatro golos e duas assistências nos quatro jogos da Champions realizados em 2026.

Na reação ao sorteio, Bernardo Palmeiro, diretor-geral do Sporting, lembrou que "no passado recente, qualquer equipa que tenha jogado com o Bodo/Glimt teve dificuldades". E nesse sentido assumiu que serão "dois jogos muito difíceis".

Refira-se que se conseguir eliminar os noruegueses, o Sporting irá defrontar nos quartos de final o vencedor da eliminatória entre o Bayer Leverkusen e o Arsenal.

Eis todos os jogos dos oitavos de final:

Real Madrid - Manchester City

Bodo/Glimt - Sporting

Paris Saint-Germain - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Galatasaray - Liverpool

Atalanta - Bayern Munique

Atlético de Madrid - Tottenham

Bayer Leverkusen - Arsenal

